https://ria.ru/20241105/google-1981998796.html
Google объяснила спутниковые снимки украинских военных систем
Google объяснила спутниковые снимки украинских военных систем - РИА Новости, 05.11.2024
Google объяснила спутниковые снимки украинских военных систем
Компания Google оправдалась за спутниковые снимки украинских военных систем на своих картах, заявив, что сделаны они были более года назад и взяты из... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:44
2024-11-05T17:44
2024-11-05T17:44
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андрей коваленко
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания Google оправдалась за спутниковые снимки украинских военных систем на своих картах, заявив, что сделаны они были более года назад и взяты из "общедоступных источников". Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко 3 ноября пожаловался, что Google-карты якобы начали выкладывать обновленные снимки, раскрывающие местоположение украинских военных систем, отказываясь редактировать карты. "Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников - мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами", - приводит ответ пресс-службы Google на запрос украинское издание "Экономическая правда".
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в мире, технологии, андрей коваленко, google, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Технологии, Андрей Коваленко, Google, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Google объяснила спутниковые снимки украинских военных систем
Google: спутниковые снимки ВСУ на своих картах сделаны более года назад