https://ria.ru/20241105/google-1981998796.html

Google объяснила спутниковые снимки украинских военных систем

Google объяснила спутниковые снимки украинских военных систем - РИА Новости, 05.11.2024

Google объяснила спутниковые снимки украинских военных систем

Компания Google оправдалась за спутниковые снимки украинских военных систем на своих картах, заявив, что сделаны они были более года назад и взяты из... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:44

2024-11-05T17:44

2024-11-05T17:44

в мире

технологии

андрей коваленко

google

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания Google оправдалась за спутниковые снимки украинских военных систем на своих картах, заявив, что сделаны они были более года назад и взяты из "общедоступных источников". Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко 3 ноября пожаловался, что Google-карты якобы начали выкладывать обновленные снимки, раскрывающие местоположение украинских военных систем, отказываясь редактировать карты. "Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников - мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами", - приводит ответ пресс-службы Google на запрос украинское издание "Экономическая правда".

https://ria.ru/20241102/gd-1981454523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, андрей коваленко, google, совет национальной безопасности и обороны украины