https://ria.ru/20241105/goldshteyn-1982047852.html

Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг

Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг - РИА Новости, 05.11.2024

Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг

Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн планирует в четверг прибыть в регион для представления правительству республики. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:09

2024-11-05T23:09

2024-11-05T23:11

республика коми

ростислав гольдштейн

политика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн планирует в четверг прибыть в регион для представления правительству республики."Завтра, в среду, я буду в Санкт-Петербурге, где у меня назначена встреча с полпредом президента по Северо-Западу. В Коми я буду в четверг, где уже буду представлен правительству", - сказал РИА Новости Гольдштейн.

https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html

республика коми

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

республика коми, ростислав гольдштейн, политика, санкт-петербург