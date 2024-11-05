https://ria.ru/20241105/goldshteyn-1982047852.html
Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг
Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг - РИА Новости, 05.11.2024
Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг
Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн планирует в четверг прибыть в регион для представления правительству республики. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:09
2024-11-05T23:09
2024-11-05T23:11
республика коми
ростислав гольдштейн
политика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн планирует в четверг прибыть в регион для представления правительству республики."Завтра, в среду, я буду в Санкт-Петербурге, где у меня назначена встреча с полпредом президента по Северо-Западу. В Коми я буду в четверг, где уже буду представлен правительству", - сказал РИА Новости Гольдштейн.
https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, ростислав гольдштейн, политика, санкт-петербург
Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Политика, Санкт-Петербург
Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг
Гольдштейн сообщил, что поедет в Коми в четверг, в среду встретится с полпредом