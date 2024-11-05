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Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг - РИА Новости, 05.11.2024
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23:09 05.11.2024 (обновлено: 23:11 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/goldshteyn-1982047852.html
Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг
Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг - РИА Новости, 05.11.2024
Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг
Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн планирует в четверг прибыть в регион для представления правительству республики. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:09
2024-11-05T23:11
республика коми
ростислав гольдштейн
политика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн планирует в четверг прибыть в регион для представления правительству республики."Завтра, в среду, я буду в Санкт-Петербурге, где у меня назначена встреча с полпредом президента по Северо-Западу. В Коми я буду в четверг, где уже буду представлен правительству", - сказал РИА Новости Гольдштейн.
https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html
республика коми
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республика коми, ростислав гольдштейн, политика, санкт-петербург
Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Политика, Санкт-Петербург
Гольдштейн сообщил, что приедет в Коми в четверг

Гольдштейн сообщил, что поедет в Коми в четверг, в среду встретится с полпредом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн планирует в четверг прибыть в регион для представления правительству республики.
«
"Завтра, в среду, я буду в Санкт-Петербурге, где у меня назначена встреча с полпредом президента по Северо-Западу. В Коми я буду в четверг, где уже буду представлен правительству", - сказал РИА Новости Гольдштейн.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Вчера, 19:29
 
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