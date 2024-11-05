https://ria.ru/20241105/gladkov-1981963122.html
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:59
2024-11-05T15:59
2024-11-05T17:14
белгород
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя — РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2", — говорится в публикации.При ударе загорелись три квартиры. Пожар к вечеру потушили, никто не погиб.Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жителям дома предложили разместиться в пунктах временного размещения.Как сообщал губернатор, за предыдущие сутки ВСУ выпустили 78 снарядов и 22 дрона по Белгородской области. Повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241031/dron-1981228187.html
https://ria.ru/20241105/drony-1981906002.html
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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
2024-11-05T15:59
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белгород, вооруженные силы украины
Белгород, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Гладков: предварительно, один человек ранен при атаке дрона на дом в Белгороде
ВОРОНЕЖ, 5 ноя — РИА Новости.
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2", — говорится в публикации.
При ударе загорелись три квартиры. Пожар к вечеру потушили, никто не погиб.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жителям дома предложили разместиться в пунктах временного размещения.
Как сообщал губернатор, за предыдущие сутки ВСУ выпустили 78 снарядов и 22 дрона по Белгородской области. Повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля.
В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.