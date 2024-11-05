https://ria.ru/20241105/gladkov-1981963122.html

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:59

2024-11-05T15:59

2024-11-05T17:14

белгород

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 5 ноя — РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2", — говорится в публикации.При ударе загорелись три квартиры. Пожар к вечеру потушили, никто не погиб.Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жителям дома предложили разместиться в пунктах временного размещения.Как сообщал губернатор, за предыдущие сутки ВСУ выпустили 78 снарядов и 22 дрона по Белгородской области. Повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241031/dron-1981228187.html

https://ria.ru/20241105/drony-1981906002.html

белгород

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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры. 2024-11-05T15:59 true PT0M43S

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белгород, вооруженные силы украины