https://ria.ru/20241105/germaniya-1981958097.html

Генерал бундесвера заявил о продвижении российских войск на Украине

Генерал бундесвера заявил о продвижении российских войск на Украине - РИА Новости, 05.11.2024

Генерал бундесвера заявил о продвижении российских войск на Украине

Россия медленно, но верно продвигается вперед, время играет в ее пользу, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генеральный инспектор... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:37

2024-11-05T15:37

2024-11-05T15:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Россия медленно, но верно продвигается вперед, время играет в ее пользу, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генеральный инспектор бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер, комментируя ситуацию на Украине. "Если вы также посмотрите на ориентацию российской экономики на экономику войны, то придете к выводу, что время явно играет в пользу России. Россия медленно, но верно продвигается вперед. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить это", - сказал генинспектор. По его словам, бундесвер уже сделал "много важных шагов вперед". "Но мы также знаем, что впереди нас ждет еще много вызовов и работы. Самая большая из них - это российская угроза. Мы продолжаем видеть, что российские вооруженные силы восстанавливаются, независимо от ситуации в Украине. Эта реорганизация российских вооруженных сил будет завершена в ближайшие пять-восемь лет. Для нас это означает, что к 2029 году мы должны иметь готовые к действию вооруженные силы, способные противостоять любой возможной российской агрессии. Это и есть сдерживание, и мы должны преуспеть в этом", - считает Бройер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241104/sholts-1981837697.html

https://ria.ru/20241104/berbok-1981847440.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981754176.html

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