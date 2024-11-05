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На Западе сделали честный прогноз по Украине
На Западе сделали честный прогноз по Украине - РИА Новости, 05.11.2024
На Западе сделали честный прогноз по Украине
Российские военные добьются победы в украинском конфликте, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:40
2024-11-05T15:40
2024-11-05T15:40
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские военные добьются победы в украинском конфликте, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy."Я не верю, что можно собрать столько. А как и с чем их обучать, если даже действующим войскам не хватает оружия и всего необходимого? Конфликт, на мой взгляд, движется к тому, что Россия добьется своей победы", — рассказал чешский военный, комментируя слухи о новой мобилизации на Украине 160 тысяч мужчин.В воскресенье бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем также утверждал, что Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, украина, чехия, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Чехия, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
На Западе сделали честный прогноз по Украине
Экс-глава разведки Чехии Шандор: Россия добьется победы в конфликте на Украине