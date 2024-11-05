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ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 05.11.2024 (обновлено: 15:41 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ganchev-1981948211.html
ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев
ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев - РИА Новости, 05.11.2024
ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев
Российские военные расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:54
2024-11-05T15:41
харьковская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские военные расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки, что дает им возможность для более устойчивого контроля и перерезания логистических путей противника", — сказал он.Глава администрации уточнил, что преобладание сил и уверенное положение армии на фронте также открывают возможности для развития дальнейшего наступления по направлению как к Боровой, так и к Купянску-Узловому.Ганчев отметил, что за неделю российская армия освободила два населенных пункта в Купянском районе.В начале ноября британская газета The Guardian писала, что ВСУ близки к краху на Купянском направлении в Харьковской области, а также в ДНР. Издание отмечало, что по всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года.
https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины
Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев

Ганчев: ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские военные расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«
"Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки, что дает им возможность для более устойчивого контроля и перерезания логистических путей противника", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Украину поят мертвой водой
Вчера, 08:00
Глава администрации уточнил, что преобладание сил и уверенное положение армии на фронте также открывают возможности для развития дальнейшего наступления по направлению как к Боровой, так и к Купянску-Узловому.

Боровая (Купянское направление) — поселок в Изюмском районе, наиболее крупный населенный пункт на левом берегу Оскольского водохранилища. Его освобождение позволит выровнять линию фронта на этом участке по естественной преграде.

Ганчев отметил, что за неделю российская армия освободила два населенных пункта в Купянском районе.
В начале ноября британская газета The Guardian писала, что ВСУ близки к краху на Купянском направлении в Харьковской области, а также в ДНР. Издание отмечало, что по всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВиталий ГанчевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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