https://ria.ru/20241105/ganchev-1981948211.html
ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев
ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев - РИА Новости, 05.11.2024
ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев
Российские военные расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:54
2024-11-05T14:54
2024-11-05T15:41
харьковская область
вооруженные силы рф
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виталий ганчев
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские военные расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки, что дает им возможность для более устойчивого контроля и перерезания логистических путей противника", — сказал он.Глава администрации уточнил, что преобладание сил и уверенное положение армии на фронте также открывают возможности для развития дальнейшего наступления по направлению как к Боровой, так и к Купянску-Узловому.Ганчев отметил, что за неделю российская армия освободила два населенных пункта в Купянском районе.В начале ноября британская газета The Guardian писала, что ВСУ близки к краху на Купянском направлении в Харьковской области, а также в ДНР. Издание отмечало, что по всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года.
https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html
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ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев
Ганчев: ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области