https://ria.ru/20241105/ganchev-1981948211.html

ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев

ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев - РИА Новости, 05.11.2024

ВС России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол, заявил Ганчев

Российские военные расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:54

2024-11-05T14:54

2024-11-05T15:41

харьковская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские военные расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки, что дает им возможность для более устойчивого контроля и перерезания логистических путей противника", — сказал он.Глава администрации уточнил, что преобладание сил и уверенное положение армии на фронте также открывают возможности для развития дальнейшего наступления по направлению как к Боровой, так и к Купянску-Узловому.Ганчев отметил, что за неделю российская армия освободила два населенных пункта в Купянском районе.В начале ноября британская газета The Guardian писала, что ВСУ близки к краху на Купянском направлении в Харьковской области, а также в ДНР. Издание отмечало, что по всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года.

https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины