https://ria.ru/20241105/g7-1981966069.html

Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ

Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ

Практически все страны-участницы G7 сейчас сталкиваются с растущей политический неопределенностью, начиная от острых выборов в США, заканчивая кризисами... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:17

2024-11-05T16:17

2024-11-05T16:17

в мире

сша

япония

канада

джастин трюдо

джорджа мелони

g7

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Практически все страны-участницы G7 сейчас сталкиваются с растущей политический неопределенностью, начиная от острых выборов в США, заканчивая кризисами правительств Японии, Канады и Германии, власти которой находятся на грани краха, считает издание Semafor. "Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - пишет издание. В частности, по мнению издания, помимо острых выборов в США, коалиционное правительство Германии находится на грани краха, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет позиции на выборах и сталкивается с призывами внутри своей партии уйти в отставку. В то же время правящая партия Японии окончательно проиграла недавние выборы, отправив страну "на неизведанную территорию", а новому премьер-министру Франции потребовалась поддержка крайне правых, чтобы пережить вотум недоверия. В Британии же трейдеры продают британские облигации и фунты из-за опасений, что страна слишком много занимает. Единственным возможным исключением из всей негативной картины Semafor считает Италию, где премьер-министр Джорджия Мелони успешно продвигает политику своей страны вправо, одновременно повышая свою привлекательность за рубежом.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

сша

япония

канада

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в мире, сша, япония, канада, джастин трюдо, джорджа мелони, g7