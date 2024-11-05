Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ
Semafor: страны G7 столкнулись с растущей политической неопределенностью
© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Практически все страны-участницы G7 сейчас сталкиваются с растущей политический неопределенностью, начиная от острых выборов в США, заканчивая кризисами правительств Японии, Канады и Германии, власти которой находятся на грани краха, считает издание Semafor.
"Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - пишет издание.
В частности, по мнению издания, помимо острых выборов в США, коалиционное правительство Германии находится на грани краха, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет позиции на выборах и сталкивается с призывами внутри своей партии уйти в отставку. В то же время правящая партия Японии окончательно проиграла недавние выборы, отправив страну "на неизведанную территорию", а новому премьер-министру Франции потребовалась поддержка крайне правых, чтобы пережить вотум недоверия. В Британии же трейдеры продают британские облигации и фунты из-за опасений, что страна слишком много занимает.
Единственным возможным исключением из всей негативной картины Semafor считает Италию, где премьер-министр Джорджия Мелони успешно продвигает политику своей страны вправо, одновременно повышая свою привлекательность за рубежом.