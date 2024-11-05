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Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
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16:17 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/g7-1981966069.html
Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ
Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ
Практически все страны-участницы G7 сейчас сталкиваются с растущей политический неопределенностью, начиная от острых выборов в США, заканчивая кризисами... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:17
2024-11-05T16:17
в мире
сша
япония
канада
джастин трюдо
джорджа мелони
g7
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Практически все страны-участницы G7 сейчас сталкиваются с растущей политический неопределенностью, начиная от острых выборов в США, заканчивая кризисами правительств Японии, Канады и Германии, власти которой находятся на грани краха, считает издание Semafor. "Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - пишет издание. В частности, по мнению издания, помимо острых выборов в США, коалиционное правительство Германии находится на грани краха, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет позиции на выборах и сталкивается с призывами внутри своей партии уйти в отставку. В то же время правящая партия Японии окончательно проиграла недавние выборы, отправив страну "на неизведанную территорию", а новому премьер-министру Франции потребовалась поддержка крайне правых, чтобы пережить вотум недоверия. В Британии же трейдеры продают британские облигации и фунты из-за опасений, что страна слишком много занимает. Единственным возможным исключением из всей негативной картины Semafor считает Италию, где премьер-министр Джорджия Мелони успешно продвигает политику своей страны вправо, одновременно повышая свою привлекательность за рубежом.
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в мире, сша, япония, канада, джастин трюдо, джорджа мелони, g7
В мире, США, Япония, Канада, Джастин Трюдо, Джорджа Мелони, G7
Страны G7 столкнулись с политической неопределенностью, пишут СМИ

Semafor: страны G7 столкнулись с растущей политической неопределенностью

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Практически все страны-участницы G7 сейчас сталкиваются с растущей политический неопределенностью, начиная от острых выборов в США, заканчивая кризисами правительств Японии, Канады и Германии, власти которой находятся на грани краха, считает издание Semafor.
"Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - пишет издание.
В частности, по мнению издания, помимо острых выборов в США, коалиционное правительство Германии находится на грани краха, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет позиции на выборах и сталкивается с призывами внутри своей партии уйти в отставку. В то же время правящая партия Японии окончательно проиграла недавние выборы, отправив страну "на неизведанную территорию", а новому премьер-министру Франции потребовалась поддержка крайне правых, чтобы пережить вотум недоверия. В Британии же трейдеры продают британские облигации и фунты из-за опасений, что страна слишком много занимает.
Единственным возможным исключением из всей негативной картины Semafor считает Италию, где премьер-министр Джорджия Мелони успешно продвигает политику своей страны вправо, одновременно повышая свою привлекательность за рубежом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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В миреСШАЯпонияКанадаДжастин ТрюдоДжорджа МелониG7
 
 
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