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В "России сегодня" пройдет фотовыставка "СНГ – дружная Семья народов" - РИА Новости, 05.11.2024
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09:00 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/fotovystavka-1981580145.html
В "России сегодня" пройдет фотовыставка "СНГ – дружная Семья народов"
В "России сегодня" пройдет фотовыставка "СНГ – дружная Семья народов" - РИА Новости, 05.11.2024
В "России сегодня" пройдет фотовыставка "СНГ – дружная Семья народов"
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 7 ноября пройдет выставка фотографий "Союз Независимых Государств – дружная Семья народов", она... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:00
2024-11-05T09:00
россия
москва
дмитрий киселев
екатерина мизулина
елена вартанова
снг
лига безопасного интернета
life.ru
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 7 ноября пройдет выставка фотографий "Союз Независимых Государств – дружная Семья народов", она приурочена к проведению III Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" и Году семьи в России, сообщают организаторы Медиафорума."Семья – понятие без национальности. Конечно, особый национальный колорит живет в семейных традициях, культуре, быте разных народов. Но в счастливой Семье, независимо от уклада и вероисповедания, всегда царят любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. А крепкая семья – залог стабильности и процветания общества. Союз Независимых Государств – это тоже большая Семья. Семья народов, единомышленников, верных друзей, защитников и партнеров. Разделяющих одни ценности, смотрящие в одном направлении, "вместе в радости и в горе", - говорится в сообщении организаторов.Отмечается, что на выставке представлены работы фотокорреспондентов АПН, РИА Новости и медиагруппы "Россия сегодня" разных лет, запечатлевшие моменты семейных историй народов разных стран СНГ.III Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве 7 ноября.Организатор – Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, писатель и политолог Александр Дугин, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, генеральный директор объединенной редакции LIFE.RU и SHOT Денис Арапов, и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества стран СНГ. Участие в Медиафоруме уже подтвердили представители девяти стран Содружества.Главной темой III Медиафорума станет трансформация современных медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20241030/prosveschenie-1980952264.html
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Новости
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РИА Новости
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353
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россия, москва, дмитрий киселев, екатерина мизулина, елена вартанова, снг, лига безопасного интернета, life.ru
Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Екатерина Мизулина, Елена Вартанова, СНГ, Лига безопасного интернета, Life.ru

В "России сегодня" пройдет фотовыставка "СНГ – дружная Семья народов"

© РИА Новости / А. Варфоломеев | Перейти в медиабанкСемья Джангировых
Семья Джангировых - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / А. Варфоломеев
Перейти в медиабанк
Семья Джангировых
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 7 ноября пройдет выставка фотографий "Союз Независимых Государств – дружная Семья народов", она приурочена к проведению III Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" и Году семьи в России, сообщают организаторы Медиафорума.
© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкСемья кочевников в Киргизии
Семья кочевников в Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Семья кочевников в Киргизии
"Семья – понятие без национальности. Конечно, особый национальный колорит живет в семейных традициях, культуре, быте разных народов. Но в счастливой Семье, независимо от уклада и вероисповедания, всегда царят любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. А крепкая семья – залог стабильности и процветания общества. Союз Независимых Государств – это тоже большая Семья. Семья народов, единомышленников, верных друзей, защитников и партнеров. Разделяющих одни ценности, смотрящие в одном направлении, "вместе в радости и в горе", - говорится в сообщении организаторов.
Пресс-конференция На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В "России сегодня" обсудили тенденции исторического просвещения
30 октября, 16:33
Отмечается, что на выставке представлены работы фотокорреспондентов АПН, РИА Новости и медиагруппы "Россия сегодня" разных лет, запечатлевшие моменты семейных историй народов разных стран СНГ.
III Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве 7 ноября.
© РИА Новости / Евгений Коктыш | Перейти в медиабанкСемейный ансамбль Трубкиных-Ананьевых из села Руба
Семейный ансамбль Трубкиных-Ананьевых из села Руба - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Коктыш
Перейти в медиабанк
Семейный ансамбль Трубкиных-Ананьевых из села Руба
Организатор – Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, писатель и политолог Александр Дугин, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, генеральный директор объединенной редакции LIFE.RU и SHOT Денис Арапов, и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества стран СНГ. Участие в Медиафоруме уже подтвердили представители девяти стран Содружества.
Главной темой III Медиафорума станет трансформация современных медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкСвадьба в колхозе имени В.И. Ленина Пархарского района. Торжественный поезд с женихом и невестой
Свадьба в колхозе имени В.И. Ленина Пархарского района. Торжественный поезд с женихом и невестой - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Свадьба в колхозе имени В.И. Ленина Пархарского района. Торжественный поезд с женихом и невестой
X Всероссийская премия За верность науке - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
28 октября, 20:51
 
РоссияМоскваДмитрий КиселевЕкатерина МизулинаЕлена ВартановаСНГЛига безопасного интернетаLife.ru
 
 
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