https://ria.ru/20241105/fotovystavka-1981580145.html

В "России сегодня" пройдет фотовыставка "СНГ – дружная Семья народов"

В "России сегодня" пройдет фотовыставка "СНГ – дружная Семья народов" - РИА Новости, 05.11.2024

В "России сегодня" пройдет фотовыставка "СНГ – дружная Семья народов"

В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 7 ноября пройдет выставка фотографий "Союз Независимых Государств – дружная Семья народов", она... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:00

2024-11-05T09:00

2024-11-05T09:00

россия

москва

дмитрий киселев

екатерина мизулина

елена вартанова

снг

лига безопасного интернета

life.ru

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 7 ноября пройдет выставка фотографий "Союз Независимых Государств – дружная Семья народов", она приурочена к проведению III Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" и Году семьи в России, сообщают организаторы Медиафорума."Семья – понятие без национальности. Конечно, особый национальный колорит живет в семейных традициях, культуре, быте разных народов. Но в счастливой Семье, независимо от уклада и вероисповедания, всегда царят любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. А крепкая семья – залог стабильности и процветания общества. Союз Независимых Государств – это тоже большая Семья. Семья народов, единомышленников, верных друзей, защитников и партнеров. Разделяющих одни ценности, смотрящие в одном направлении, "вместе в радости и в горе", - говорится в сообщении организаторов.Отмечается, что на выставке представлены работы фотокорреспондентов АПН, РИА Новости и медиагруппы "Россия сегодня" разных лет, запечатлевшие моменты семейных историй народов разных стран СНГ.III Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве 7 ноября.Организатор – Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, писатель и политолог Александр Дугин, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, генеральный директор объединенной редакции LIFE.RU и SHOT Денис Арапов, и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества стран СНГ. Участие в Медиафоруме уже подтвердили представители девяти стран Содружества.Главной темой III Медиафорума станет трансформация современных медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20241030/prosveschenie-1980952264.html

https://ria.ru/20241028/laureat-1980588792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, дмитрий киселев, екатерина мизулина, елена вартанова, снг, лига безопасного интернета, life.ru