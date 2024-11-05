https://ria.ru/20241105/forum-1982016066.html

Почти 6 тыс участников из 80 стран собрались на форуме "Сделано в России"

Почти 6 тыс участников из 80 стран собрались на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 05.11.2024

Почти 6 тыс участников из 80 стран собрались на форуме "Сделано в России"

Международный экспортный форум "Сделано в России" собрал в Москве более 5,9 тысячи участников, включая представителей бизнеса, государственных структур, научных РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:15

2024-11-05T19:15

2024-11-05T19:15

экономика

россия

москва

архангельск

михаил мишустин

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

росэксимбанк

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" собрал в Москве более 5,9 тысячи участников, включая представителей бизнеса, государственных структур, научных кругов, деловых объединений и институтов развития из более чем 80 стран мира, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Форум, организованный Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов внешнеэкономической деятельности и поиска новых решений для поддержки экспортеров в условиях глобальных вызовов", - говорится в сообщении.Основное внимание на форуме было сосредоточено на повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также на создании благоприятной среды для развития малых и средних предприятий.Ключевым событием форума стало пленарное заседание "Карта российского экспорта. Маршрут построен", открытое премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Участники обсудили практические решения для экспортноориентированного бизнеса, подчеркнув важность поддержки экспортеров в текущих условиях.В рамках форума также прошло заседание профильной Комиссии Государственного Совета по направлению "Международная кооперация и экспорт". В центре внимания заседания стали вопросы формирования региональных экспортных стратегий, направленных на развитие экспорта до 2030 года. Участники также обсудили обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт", рассчитанный на долгосрочную перспективу — до 2030 года. Для посетителей мероприятия была организована экспозиция, в которой более 50 отечественных производителей из различных регионов России продемонстрировали широкий спектр продукции. Среди участников были как крупные предприятия, занимающиеся атомной энергетикой, машиностроением, строительством, производством электродвигателей и биотехнологических препаратов, так и представители малых и средних предприятий.Посетители форума имели возможность не только ознакомиться с продукцией, но и попробовать или приобрести ее на ярмарке, в которой участвовали 25 компаний. Так, были представлены товары от известных производителей кондитерских и макаронных изделий, мороженого, напитков и пастилы. Также можно было оценить мастерство народных промыслов, включая палехскую лаковую миниатюру, московские сувенирные игрушки и изделия ручной работы из Архангельска. В общей сложности на выставке было представлено более пяти тысяч единиц товара.В рамках форума была организована бизнес-миссия, в которой участвовали 65 российских компаний и 73 иностранных. Они провели более 200 деловых встреч.На форуме были подписаны значимые меморандумы о сотрудничестве между РЭЦ и организациями из Беларуси, ОАЭ и Ирана. Достигнутые двусторонние договоренности открывают новые горизонты для торговых отношений и развития взаимовыгодных проектов между странами, всего было заключено порядка 15 различных соглашений.Форум стал платформой для обмена опытом и обсуждения инструментов поддержки, доступных для российских компаний. На 20 сессиях, дискуссиях и мастер-классах обсуждались темы господдержки экспорта, продвижения продукции агропромышленного комплекса через павильоны за рубежом, тенденции таможенного регулирования и др.Участники форума также обсудили развитие сервиса "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт", который предоставляет услуги, способные облегчить жизнь бизнесу и помочь компаниям решать разнообразные экспортные задачи.Кроме того, на форуме работал магазин "Made in Russia", участие в котором приняли 7 российских брендов из Москвы, Ростова-на-Дону и Рязани. Также была представлена новая капсульная коллекция свитшотов и худи "Worldwide", посвященная самым известным изобретениям из России, разработанная совместно брендами "Сделано в России" и DNK Russia.Кроме того, на форуме были вручены награды победителям федерального этапа Всероссийской премии "Экспортер года". Поздравили компании с высокими достижениями руководители профильных министерств и крупнейших деловых объединений страны, подчеркивая важность экспортной деятельности для экономики России."Международный экспортный форум "Сделано в России" стал важным шагом на пути к решению задач по развитию экспорта, которые находятся в фокусе работы Правительства. Форум продемонстрировал не только высокий интерес нашей страны и дружественных государств к развитию взаимовыгодного сотрудничества, но и значительный потенциал отечественных экспортеров, которые способны успешно конкурировать на мировом рынке. Благодаря проведенным переговорам, заключенным соглашениям и активному обмену опытом, мы уверены, у российских компаний появится еще больше возможностей для успешного развития и выхода на новые рынки", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Добавим, что организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" — Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы — Правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.

https://ria.ru/20241105/rets-1981969137.html

https://ria.ru/20241105/rets-1981911727.html

https://ria.ru/20241105/konferentsiya-1981909922.html

россия

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экономика, россия, москва, архангельск, михаил мишустин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, фонд "росконгресс"