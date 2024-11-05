https://ria.ru/20241105/filippo-1981864791.html

"Это конец". Во Франции раскрыли, чем обернется для Украины победа Трампа

"Это конец". Во Франции раскрыли, чем обернется для Украины победа Трампа - РИА Новости, 05.11.2024

"Это конец". Во Франции раскрыли, чем обернется для Украины победа Трампа

В случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США и сокращения военной помощи Украине ЕС продолжит поддерживать Киев, но лишь на... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T06:27

2024-11-05T06:27

2024-11-05T06:27

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ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. В случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США и сокращения военной помощи Украине ЕС продолжит поддерживать Киев, но лишь на словах, так как у него не будет "ни возможности, ни желания" это делать, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Конечно, на словах ЕС будет продолжать говорить, что он перенял эстафету, что он всегда будет поддерживать Киев, но в реальности это будут лишь слова, потому что у нас нет возможности его поддерживать. ЕС больше ничего не сделает. ЕС, Франция не смогут поддерживать Украину, у них не будет возможностей и желания", - сказал Филиппо. Он напомнил, что "70% финансирования НАТО происходит из США". "Если к власти придет Трамп, будет намного меньше поддержки Украины, а то и вовсе ее не будет", - сказал он. По его словам, сокращение военной помощи США будет означать крах Украины и шанс начать мирные переговоры. "Без американской поддержки это конец. У Германии также нет особого желания поддерживать Киев в военном и финансовом плане, мы это видим много месяцев. Каждый будет сфокусирован на своих собственных проблемах, так что это будет шанс для наступления мира", - заключил он. В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

украина

киев

сша

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украина, киев, сша, дональд трамп, флориан филиппо, владимир путин, евросоюз, патриот, нато, выборы президента сша — 2024, в мире