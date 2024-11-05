"Это конец". Во Франции раскрыли, чем обернется для Украины победа Трампа
Филиппо: при победе Трампа ЕС продолжит поддерживать Киев лишь на словах
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. В случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США и сокращения военной помощи Украине ЕС продолжит поддерживать Киев, но лишь на словах, так как у него не будет "ни возможности, ни желания" это делать, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Конечно, на словах ЕС будет продолжать говорить, что он перенял эстафету, что он всегда будет поддерживать Киев, но в реальности это будут лишь слова, потому что у нас нет возможности его поддерживать. ЕС больше ничего не сделает. ЕС, Франция не смогут поддерживать Украину, у них не будет возможностей и желания", - сказал Филиппо.
Он напомнил, что "70% финансирования НАТО происходит из США".
"Если к власти придет Трамп, будет намного меньше поддержки Украины, а то и вовсе ее не будет", - сказал он.
По его словам, сокращение военной помощи США будет означать крах Украины и шанс начать мирные переговоры.
"Без американской поддержки это конец. У Германии также нет особого желания поддерживать Киев в военном и финансовом плане, мы это видим много месяцев. Каждый будет сфокусирован на своих собственных проблемах, так что это будет шанс для наступления мира", - заключил он.
В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.