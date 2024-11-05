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Фигурант дела об убийстве Дугиной служит в ВСУ
Фигурант дела об убийстве Дугиной служит в ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Фигурант дела об убийстве Дугиной служит в ВСУ
Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко является военнослужащим ВСУ, следует из документов РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:01
2024-11-05T18:01
2024-11-05T18:05
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко является военнослужащим ВСУ, следует из документов украинских государственных органов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, первого июня этого года Цыганенко находился при исполнении обязанностей военной службы в одном из подразделений ВСУ.В отношении него также принимались решения государственными органами в том же статусе военнослужащего 14 августа 2024 года.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Цыганенко - ее предполагаемый сообщник. Они оба включены в РФ в перечень террористов и экстремистов и заочно арестованы.
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вооруженные силы украины, дарья дугина, россия, украина, происшествия
Вооруженные силы Украины, Дарья Дугина, Россия, Украина, Происшествия
Фигурант дела об убийстве Дугиной служит в ВСУ
Фигурант дела об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной служит в ВСУ