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ФБР бездоказательно обвинило Россию в угрозах минирования участков в США - РИА Новости, 05.11.2024
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23:46 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/fbr-1982051654.html
ФБР бездоказательно обвинило Россию в угрозах минирования участков в США
ФБР бездоказательно обвинило Россию в угрозах минирования участков в США - РИА Новости, 05.11.2024
ФБР бездоказательно обвинило Россию в угрозах минирования участков в США
ФБР во вторник сообщило, что ранее поступившие угрозы минирования избирательных участков в США не заслуживают доверия, и без каких-либо доказательств заявило,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:46
2024-11-05T23:46
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. ФБР во вторник сообщило, что ранее поступившие угрозы минирования избирательных участков в США не заслуживают доверия, и без каких-либо доказательств заявило, что они якобы приходят с российских доменов электронной почты. Ранее CNN сообщал, что голосование на выборах в округе Фултон в колеблющемся штате Джорджия, оказавшемся в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз. По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут, впоследствии их работа была восстановлена. "ФБР известно об угрозах взрыва на избирательных участках в нескольких штатах, многие из которых, по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты. Ни одна из угроз не была признана достоверной на текущий момент", - утверждается в заявлении. Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны. Посольство России в Вашингтоне на фоне выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, россия, сша, джорджия, мария захарова, дмитрий песков, сергей лавров, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Джорджия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ФБР, Выборы президента США — 2024
ФБР бездоказательно обвинило Россию в угрозах минирования участков в США

ФБР: угрозы минирования участков в США якобы приходят с российских доменов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. ФБР во вторник сообщило, что ранее поступившие угрозы минирования избирательных участков в США не заслуживают доверия, и без каких-либо доказательств заявило, что они якобы приходят с российских доменов электронной почты.
Ранее CNN сообщал, что голосование на выборах в округе Фултон в колеблющемся штате Джорджия, оказавшемся в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз. По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут, впоследствии их работа была восстановлена.
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"ФБР известно об угрозах взрыва на избирательных участках в нескольких штатах, многие из которых, по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты. Ни одна из угроз не была признана достоверной на текущий момент", - утверждается в заявлении.
Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны.
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Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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В миреРоссияСШАДжорджияМария ЗахароваДмитрий ПесковСергей ЛавровФБРВыборы президента США — 2024
 
 
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