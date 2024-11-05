ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает две компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Ульяновской области на сумму более 1,27 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области", - говорится в сообщении.
Ведомство подозревает в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ" и возбудило антимонопольное дело. Компании заключали контракты по ремонту и содержанию дорог в Ульяновской области. Часть торгов проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".
"Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы", - уточняет ФАС.