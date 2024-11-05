https://ria.ru/20241105/fas-1981891933.html

ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта

ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта - РИА Новости, 05.11.2024

ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает две компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Ульяновской области на сумму более 1,27... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:12

2024-11-05T11:12

2024-11-05T11:12

ульяновская область

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает две компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Ульяновской области на сумму более 1,27 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области", - говорится в сообщении. Ведомство подозревает в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ" и возбудило антимонопольное дело. Компании заключали контракты по ремонту и содержанию дорог в Ульяновской области. Часть торгов проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". "Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы", - уточняет ФАС.

https://ria.ru/20241030/proverka-1980812396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ульяновская область, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия