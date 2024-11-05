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ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта - РИА Новости, 05.11.2024
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11:12 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/fas-1981891933.html
ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта
ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта - РИА Новости, 05.11.2024
ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает две компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Ульяновской области на сумму более 1,27... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:12
2024-11-05T11:12
ульяновская область
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает две компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Ульяновской области на сумму более 1,27 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области", - говорится в сообщении. Ведомство подозревает в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ" и возбудило антимонопольное дело. Компании заключали контракты по ремонту и содержанию дорог в Ульяновской области. Часть торгов проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". "Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы", - уточняет ФАС.
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ульяновская область, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Ульяновская область, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС заподозрила две компании в сговоре в рамках дорожного нацпроекта

ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает две компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Ульяновской области на сумму более 1,27 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области", - говорится в сообщении.
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Ведомство подозревает в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах компании АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ" и возбудило антимонопольное дело. Компании заключали контракты по ремонту и содержанию дорог в Ульяновской области. Часть торгов проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".
"Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы", - уточняет ФАС.
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Ульяновская областьРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
 
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