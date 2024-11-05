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Евродепутат назвал признак, указывающий на вероятную победу Трампа - РИА Новости, 05.11.2024
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07:23 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/evrodeputat-1981866698.html
Евродепутат назвал признак, указывающий на вероятную победу Трампа
Евродепутат назвал признак, указывающий на вероятную победу Трампа - РИА Новости, 05.11.2024
Евродепутат назвал признак, указывающий на вероятную победу Трампа
Недавний всплеск поддержки правых партий по всей Европе, где люди сталкиваются с проблемами, схожими с американскими, предполагает высокую вероятность победы... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:23
2024-11-05T07:23
сша
европа
америка
дональд трамп
тьерри мариани
камала харрис
европарламент
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Недавний всплеск поддержки правых партий по всей Европе, где люди сталкиваются с проблемами, схожими с американскими, предполагает высокую вероятность победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Беспокойства и стремления, которые движут избирателями Трампа в Америке, не так уж и отличаются от тех, которые движут правой волной в Европе. Экономическая безопасность, национальная гордость, сопротивление культурному упадку и борьба за независимость - это универсальные ценности, и они являются основой нашего общего видения будущего. Поэтому я считаю, что политическая волна, поднимающаяся в Европе, является явным признаком того, что возможно в Америке. Если мы преуспели здесь, то у республиканцев есть все основания для надежд по ту сторону Атлантики", - сказал евродепутат от французской партии "Национальное объединение". По его словам, неконтролируемая миграция наряду с экономической стагнацией являются основными причинами растущей поддержки консервативных и патриотических движений по всей Европе и США. "Европейские страны, как и США, ощущают культурные и общественные сдвиги, вызванные массовой миграцией. Говорить, что неконтролируемая миграция представляет опасность для нашей культурной идентичности и нашего образа жизни - это не ксенофобия, это здравый смысл. Люди хотят безопасности, суверенитета и стабильности, и именно поэтому, как и сторонники Трампа, избиратели в Европе ищут ответы в консервативных и патриотических движениях и находят их", - сказал политик. Мариани также провел параллели между сторонниками Трампа и позицией европейских консерваторов по ультралиберальной повестке и так называемой woke-культуре, которая рассматривается обеими сторонами как угроза культурному наследию, истории и ценностям. Термин "воук" (woke) происходит из афроамериканского английского, обозначает усиленное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости. "Эта woke-повестка разрушает наше культурное наследие, переписывает нашу историю и высмеивает наши ценности. Когда мы сопротивляемся этой идеологии, мы не являемся реакционерами - мы защищаем сами основы наших обществ... Подобно движению, возглавляемому Трампом в США, мы отвергаем идею о том, что наша история должна быть источником позора", - подчеркнул Мариани. Евродепутат также рассказал, что патриотические движения в Европе разделяют взгляды Трампа на экономический суверенитет и возвращение промышленности в национальные границы, обеспечение цепочек поставок и защиты ресурсов от иностранного захвата. "По всей Европе патриотические движения, подобные нашему, разделяют это убеждение со сторонниками Трампа в США: если мы не можем контролировать нашу промышленность, нашу энергию, наши ресурсы, то мы не можем называть себя свободными... Мы видели это на примере политики Трампа в США - возвращение рабочих мест, борьба за американских рабочих, отказ другим странам или центральным банкам диктовать условия торговли", - сказал европарламентарий. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, европа, америка, дональд трамп, тьерри мариани, камала харрис, европарламент, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Европа, Америка, Дональд Трамп, Тьерри Мариани, Камала Харрис, Европарламент, Выборы президента США — 2024, В мире
Евродепутат назвал признак, указывающий на вероятную победу Трампа

Евродепутат Мариани: за победами правых в Европе может последовать победа Трампа

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Недавний всплеск поддержки правых партий по всей Европе, где люди сталкиваются с проблемами, схожими с американскими, предполагает высокую вероятность победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
«
"Беспокойства и стремления, которые движут избирателями Трампа в Америке, не так уж и отличаются от тех, которые движут правой волной в Европе. Экономическая безопасность, национальная гордость, сопротивление культурному упадку и борьба за независимость - это универсальные ценности, и они являются основой нашего общего видения будущего. Поэтому я считаю, что политическая волна, поднимающаяся в Европе, является явным признаком того, что возможно в Америке. Если мы преуспели здесь, то у республиканцев есть все основания для надежд по ту сторону Атлантики", - сказал евродепутат от французской партии "Национальное объединение".
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По его словам, неконтролируемая миграция наряду с экономической стагнацией являются основными причинами растущей поддержки консервативных и патриотических движений по всей Европе и США.
"Европейские страны, как и США, ощущают культурные и общественные сдвиги, вызванные массовой миграцией. Говорить, что неконтролируемая миграция представляет опасность для нашей культурной идентичности и нашего образа жизни - это не ксенофобия, это здравый смысл. Люди хотят безопасности, суверенитета и стабильности, и именно поэтому, как и сторонники Трампа, избиратели в Европе ищут ответы в консервативных и патриотических движениях и находят их", - сказал политик.
Мариани также провел параллели между сторонниками Трампа и позицией европейских консерваторов по ультралиберальной повестке и так называемой woke-культуре, которая рассматривается обеими сторонами как угроза культурному наследию, истории и ценностям.
Термин "воук" (woke) происходит из афроамериканского английского, обозначает усиленное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости.
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"Эта woke-повестка разрушает наше культурное наследие, переписывает нашу историю и высмеивает наши ценности. Когда мы сопротивляемся этой идеологии, мы не являемся реакционерами - мы защищаем сами основы наших обществ... Подобно движению, возглавляемому Трампом в США, мы отвергаем идею о том, что наша история должна быть источником позора", - подчеркнул Мариани.
Евродепутат также рассказал, что патриотические движения в Европе разделяют взгляды Трампа на экономический суверенитет и возвращение промышленности в национальные границы, обеспечение цепочек поставок и защиты ресурсов от иностранного захвата. "По всей Европе патриотические движения, подобные нашему, разделяют это убеждение со сторонниками Трампа в США: если мы не можем контролировать нашу промышленность, нашу энергию, наши ресурсы, то мы не можем называть себя свободными... Мы видели это на примере политики Трампа в США - возвращение рабочих мест, борьба за американских рабочих, отказ другим странам или центральным банкам диктовать условия торговли", - сказал европарламентарий.
Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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СШАЕвропаАмерикаДональд ТрампТьерри МарианиКамала ХаррисЕвропарламентВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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