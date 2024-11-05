https://ria.ru/20241105/esenin-1982012843.html

Путин перефразировал Есенина, описывая интерес к русскому языку в СНГ

Путин перефразировал Есенина, описывая интерес к русскому языку в СНГ - РИА Новости, 05.11.2024

Путин перефразировал Есенина, описывая интерес к русскому языку в СНГ

Президент России Владимир Путин рассказал об интересе к развитию процессов изучения русского языка в странах СНГ, в частности в Узбекистане, перефразировав... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:58

2024-11-05T18:58

2024-11-05T18:58

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об интересе к развитию процессов изучения русского языка в странах СНГ, в частности в Узбекистане, перефразировав стихотворение поэта Сергея Есенина "Письмо к матери". В ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России актер Сергей Безруков рассказал президенту, что во время посещения Узбекистана отметил потребность в этой стране в изучении русского языка и русской культуры. Глава государства подчеркнул, что многие жители республик бывшего СССР заинтересованы в знакомстве с русской культурой, этому, по мнению главы государства, необходимо способствовать. "Перефразируя Есенина, о котором вы вспомнили, можно смело сказать, что очень многие люди там скажут: "Не такой уж горький я пропойца, чтоб, Москвы не видя, умереть", - сказал президент на совете, перефразируя строчки из стихотворения Есенина "Письмо к матери". "Надо поддержать это желание и помочь людям, и помочь нам, помогая этим странам, изучать русский язык и русскую культуру", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241105/putin-1982001321.html

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россия, узбекистан, ссср, сергей есенин, владимир путин, сергей безруков, снг, в мире