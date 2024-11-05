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В Совфеде предложили ввести новые льготы на проезд для школьников - РИА Новости, 05.11.2024
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16:02 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/elektrichki-1981963866.html
В Совфеде предложили ввести новые льготы на проезд для школьников
В Совфеде предложили ввести новые льготы на проезд для школьников - РИА Новости, 05.11.2024
В Совфеде предложили ввести новые льготы на проезд для школьников
Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой ввести льготный проезд на всех пригородных поездах в учебный период для школьников и студентов колледжей до 18... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:02
2024-11-05T16:02
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой ввести льготный проезд на всех пригородных поездах в учебный период для школьников и студентов колледжей до 18 лет. "Считаю важным рассмотреть вопрос о возможности полноценного льготного проезда на пригородных электричках для школьников и обучающихся колледжей до 18 лет во всех регионах России в учебный период", - сказала Косихина РИА Новости. Сенатор отметила, что не во всех субъектах РФ "есть даже 50% скидка на проезд в пригородных электричках, несмотря на то, что зачастую дети вынуждены ездить на занятия из населённого пункта в региональный центр и обратно в будние дни". "Ежедневные поездки ставят родителей, которые не всегда получают высокую заработную плату, перед выбором: либо сэкономить деньги, но тогда их дети после уроков будут предоставлены сами себе, или платить. Всестороннее развитие наших детей, которое, в том числе, дают им дополнительные спортивные и творческие занятия, важно не только для нас, но также и для будущего подрастающего поколения. Это решение, несомненно, позволит сэкономить необходимые для семьи денежные средства и потратить их на необходимые нужды или совместный отдых", - объяснила политик.
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Общество, Россия, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили ввести новые льготы на проезд для школьников

В СФ предложили ввести льготный проезд на электричках для школьников по всей РФ

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкДети в электричке
Дети в электричке - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Дети в электричке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой ввести льготный проезд на всех пригородных поездах в учебный период для школьников и студентов колледжей до 18 лет.
«
"Считаю важным рассмотреть вопрос о возможности полноценного льготного проезда на пригородных электричках для школьников и обучающихся колледжей до 18 лет во всех регионах России в учебный период", - сказала Косихина РИА Новости.
Сенатор отметила, что не во всех субъектах РФ "есть даже 50% скидка на проезд в пригородных электричках, несмотря на то, что зачастую дети вынуждены ездить на занятия из населённого пункта в региональный центр и обратно в будние дни".
"Ежедневные поездки ставят родителей, которые не всегда получают высокую заработную плату, перед выбором: либо сэкономить деньги, но тогда их дети после уроков будут предоставлены сами себе, или платить. Всестороннее развитие наших детей, которое, в том числе, дают им дополнительные спортивные и творческие занятия, важно не только для нас, но также и для будущего подрастающего поколения. Это решение, несомненно, позволит сэкономить необходимые для семьи денежные средства и потратить их на необходимые нужды или совместный отдых", - объяснила политик.
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