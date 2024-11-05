https://ria.ru/20241105/elektrichki-1981963866.html

В Совфеде предложили ввести новые льготы на проезд для школьников

В Совфеде предложили ввести новые льготы на проезд для школьников - РИА Новости, 05.11.2024

В Совфеде предложили ввести новые льготы на проезд для школьников

Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой ввести льготный проезд на всех пригородных поездах в учебный период для школьников и студентов колледжей до 18... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:02

2024-11-05T16:02

2024-11-05T16:02

общество

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60252/20/602522048_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_97caff1149edc63ee1ee982269c132b2.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой ввести льготный проезд на всех пригородных поездах в учебный период для школьников и студентов колледжей до 18 лет. "Считаю важным рассмотреть вопрос о возможности полноценного льготного проезда на пригородных электричках для школьников и обучающихся колледжей до 18 лет во всех регионах России в учебный период", - сказала Косихина РИА Новости. Сенатор отметила, что не во всех субъектах РФ "есть даже 50% скидка на проезд в пригородных электричках, несмотря на то, что зачастую дети вынуждены ездить на занятия из населённого пункта в региональный центр и обратно в будние дни". "Ежедневные поездки ставят родителей, которые не всегда получают высокую заработную плату, перед выбором: либо сэкономить деньги, но тогда их дети после уроков будут предоставлены сами себе, или платить. Всестороннее развитие наших детей, которое, в том числе, дают им дополнительные спортивные и творческие занятия, важно не только для нас, но также и для будущего подрастающего поколения. Это решение, несомненно, позволит сэкономить необходимые для семьи денежные средства и потратить их на необходимые нужды или совместный отдых", - объяснила политик.

https://ria.ru/20241002/skidka-1975911853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, совет федерации рф