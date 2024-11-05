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"Ловушку расплава" доставили из России в Египет для АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 05.11.2024
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11:15 05.11.2024 (обновлено: 11:16 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/egipet-1981892840.html
"Ловушку расплава" доставили из России в Египет для АЭС "Эль-Дабаа"
"Ловушку расплава" доставили из России в Египет для АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 05.11.2024
"Ловушку расплава" доставили из России в Египет для АЭС "Эль-Дабаа"
Один из ключевых элементов системы безопасности АЭС, так называемую "ловушку расплава", досрочно доставили в Египет из России на площадку строящегося... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:15
2024-11-05T11:16
египет
россия
средиземное море
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Один из ключевых элементов системы безопасности АЭС, так называемую "ловушку расплава", досрочно доставили в Египет из России на площадку строящегося энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа", сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". "На площадку сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Арабской Республике Египет доставлено устройство локализации расплава ("ловушка расплава") для энергоблока №4... Доставка компонентов "ловушки" в Египет была осуществлена с опережением графика благодаря досрочному обеспечению строительной готовности на энергоблоке №4", - говорится в сообщении. Общий вес устройства локализации расплава составляет более 700 тонн, вес корпуса – 155 тонн. Отмечается, что по плану до конца нынешнего года специалисты должны приступить к монтажу "ловушки расплава". "Ловушка расплава" представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими специалистами, "ловушка" может очень долго удерживать расплав ядерного топлива, не давая радиоактивным веществам выйти за пределы корпуса "ловушки" и попасть в окружающую среду. Внутри "ловушки" находится так называемый жертвенный материал – смесь различных веществ: специальных цементов, оксида алюминия, гадолиния и т.д. В результате перемешивания с расплавом топлива они обеспечивают его равномерное размещение в корпусе "ловушки" и блокировку цепной ядерной реакции. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
https://ria.ru/20241023/putin-1979649370.html
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египет
россия
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египет, россия, средиземное море, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Египет, Россия, Средиземное море, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
"Ловушку расплава" доставили из России в Египет для АЭС "Эль-Дабаа"

"Ловушку расплава" доставили из РФ в Египет для энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа"

© Госкорпорация "Росатом"Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Госкорпорация "Росатом"
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Один из ключевых элементов системы безопасности АЭС, так называемую "ловушку расплава", досрочно доставили в Египет из России на площадку строящегося энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа", сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
"На площадку сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Арабской Республике Египет доставлено устройство локализации расплава ("ловушка расплава") для энергоблока №4... Доставка компонентов "ловушки" в Египет была осуществлена с опережением графика благодаря досрочному обеспечению строительной готовности на энергоблоке №4", - говорится в сообщении. Общий вес устройства локализации расплава составляет более 700 тонн, вес корпуса – 155 тонн.
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Отмечается, что по плану до конца нынешнего года специалисты должны приступить к монтажу "ловушки расплава".
"Ловушка расплава" представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими специалистами, "ловушка" может очень долго удерживать расплав ядерного топлива, не давая радиоактивным веществам выйти за пределы корпуса "ловушки" и попасть в окружающую среду.
Внутри "ловушки" находится так называемый жертвенный материал – смесь различных веществ: специальных цементов, оксида алюминия, гадолиния и т.д. В результате перемешивания с расплавом топлива они обеспечивают его равномерное размещение в корпусе "ловушки" и блокировку цепной ядерной реакции.
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В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
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ЕгипетРоссияСредиземное мореАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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