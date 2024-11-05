Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком
Дотком: американцы против Помпео в команде Трампа в случае его переизбрания
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, написал о том, что американцы не желают видеть экс-директора ЦРУ и госдепартамента США Майка Помпео в команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа в случае его переизбрания.
Ранее Дотком опубликовал опрос в соцсети X, в котором поинтересовался у пользователей, хотели бы они, чтобы Помпео вернулся в администрацию Дональда Трампа в случае переизбрания того главой государства. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 20 тысяч человек, почти 94% опрошенных хотели бы, чтобы Помпео вместо получения места в Белом доме "отправился к черту".
"Американцы не хотят Помпео. Он - часть глубинного государства... В деле о "секретных документах" он воткнул Трампу нож в спину... Помпео плох и для Трампа, и для США", - такими словами в X Дотком прокомментировал результаты опроса.
Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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