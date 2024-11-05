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Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком - РИА Новости, 05.11.2024
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22:19 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/dotkom-1982041964.html
Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком
Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком - РИА Новости, 05.11.2024
Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, написал о том, что американцы не желают видеть экс-директора ЦРУ и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:19
2024-11-05T22:19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, написал о том, что американцы не желают видеть экс-директора ЦРУ и госдепартамента США Майка Помпео в команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа в случае его переизбрания. Ранее Дотком опубликовал опрос в соцсети X, в котором поинтересовался у пользователей, хотели бы они, чтобы Помпео вернулся в администрацию Дональда Трампа в случае переизбрания того главой государства. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 20 тысяч человек, почти 94% опрошенных хотели бы, чтобы Помпео вместо получения места в Белом доме "отправился к черту". "Американцы не хотят Помпео. Он - часть глубинного государства... В деле о "секретных документах" он воткнул Трампу нож в спину... Помпео плох и для Трампа, и для США", - такими словами в X Дотком прокомментировал результаты опроса. Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, сша, аризона, висконсин, майк помпео, дональд трамп, джо байден, megaupload, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Аризона, Висконсин, Майк Помпео, Дональд Трамп, Джо Байден, Megaupload, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком

Дотком: американцы против Помпео в команде Трампа в случае его переизбрания

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, написал о том, что американцы не желают видеть экс-директора ЦРУ и госдепартамента США Майка Помпео в команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа в случае его переизбрания.
Ранее Дотком опубликовал опрос в соцсети X, в котором поинтересовался у пользователей, хотели бы они, чтобы Помпео вернулся в администрацию Дональда Трампа в случае переизбрания того главой государства. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 20 тысяч человек, почти 94% опрошенных хотели бы, чтобы Помпео вместо получения места в Белом доме "отправился к черту".
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"Американцы не хотят Помпео. Он - часть глубинного государства... В деле о "секретных документах" он воткнул Трампу нож в спину... Помпео плох и для Трампа, и для США", - такими словами в X Дотком прокомментировал результаты опроса.
Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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В миреСШААризонаВисконсинМайк ПомпеоДональд ТрампДжо БайденMegauploadЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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