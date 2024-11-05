https://ria.ru/20241105/dotkom-1982041964.html

Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком

Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком - РИА Новости, 05.11.2024

Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа, заявил Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, написал о том, что американцы не желают видеть экс-директора ЦРУ и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:19

2024-11-05T22:19

2024-11-05T22:19

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, написал о том, что американцы не желают видеть экс-директора ЦРУ и госдепартамента США Майка Помпео в команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа в случае его переизбрания. Ранее Дотком опубликовал опрос в соцсети X, в котором поинтересовался у пользователей, хотели бы они, чтобы Помпео вернулся в администрацию Дональда Трампа в случае переизбрания того главой государства. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 20 тысяч человек, почти 94% опрошенных хотели бы, чтобы Помпео вместо получения места в Белом доме "отправился к черту". "Американцы не хотят Помпео. Он - часть глубинного государства... В деле о "секретных документах" он воткнул Трампу нож в спину... Помпео плох и для Трампа, и для США", - такими словами в X Дотком прокомментировал результаты опроса. Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, аризона, висконсин, майк помпео, дональд трамп, джо байден, megaupload, центральное разведывательное управление (цру)