https://ria.ru/20241105/donetsk-1982038568.html
В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света
В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 05.11.2024
В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света
Более 72 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:38
2024-11-05T21:38
2024-11-05T21:39
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Более 72 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт... Обесточивание 428 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 72700 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов", - написал он в Telegram-канале. Мэр отметил, что обесточены семь питающих станций. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 20.20 по 20.30 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973724889.html
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В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света
Мэр Донецка: более 72 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела