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В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 05.11.2024 (обновлено: 21:39 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/donetsk-1982038568.html
В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света
В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 05.11.2024
В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света
Более 72 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:38
2024-11-05T21:39
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Более 72 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт... Обесточивание 428 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 72700 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов", - написал он в Telegram-канале. Мэр отметил, что обесточены семь питающих станций. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 20.20 по 20.30 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973724889.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света

Мэр Донецка: более 72 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Более 72 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт... Обесточивание 428 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 72700 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов", - написал он в Telegram-канале.
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Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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