https://ria.ru/20241105/donetsk-1982038568.html

В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света

В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 05.11.2024

В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света

Более 72 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:38

2024-11-05T21:38

2024-11-05T21:39

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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сцкк

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Более 72 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт... Обесточивание 428 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 72700 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов", - написал он в Telegram-канале. Мэр отметил, что обесточены семь питающих станций. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 20.20 по 20.30 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973724889.html

https://ria.ru/20240412/blekaut-1939674535.html

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