https://ria.ru/20241105/dezertiry-1981856831.html

"Практически идентична". Историк сделал сравнение о дезертирстве в ВСУ

"Практически идентична". Историк сделал сравнение о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024

"Практически идентична". Историк сделал сравнение о дезертирстве в ВСУ

Военнослужащие ВСУ на фоне продвижения Вооруженных сил России сейчас деморализованы и дезертируют так же, как гитлеровские оккупанты на Украине более 80 лет... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:34

2024-11-05T01:34

2024-11-05T01:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

ровно

дэниэл мартиндейл

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на фоне продвижения Вооруженных сил России сейчас деморализованы и дезертируют так же, как гитлеровские оккупанты на Украине более 80 лет назад, когда наступала Красная армия - информация об этом, полученная из вражеского тыла, что сейчас, что тогда практически идентична, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев. Боевой дух украинских боевиков упал, они напуганы и считают, что веских причин продолжать воевать нет, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, передавая информацию для ударов по украинским военным объектам. "Мартиндейл говорит практически то же самое, что сообщали сотрудники органов госбезопасности СССР, более 80 лет назад получавшие информацию от своих зафронтовых источников с оккупированной гитлеровцами территории западной Украины", - отметил Матвеев. Он процитировал текст спецсообщения, направленного руководству Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР в середине декабря 1943 года. К тому времени Красная армия добилась больших успехов - в том числе, освободила восточную Украину, овладела ее столицей городом Киевом и продолжала наступать. Документ, хранящийся в Центральном архиве ФСБ России и опубликованный Президентской библиотекой, был основан на сведениях, полученных спецотрядом "Победители" 4-го управления НКГБ (разведка и диверсии за линией фронта) из западноукраинского города Ровно - административного центра оккупационного рейхскомиссариата Украина. "В городе Ровно в последнее время наблюдается резкий упадок дисциплины среди солдат германской армии. Солдаты-фронтовики перестали приветствовать офицеров, причем делают это демонстративно, в парикмахерских не уступают очереди офицерам и часто вступают с ними в пререкания", - говорилось в спецсообщении. Подчеркивалось, что особую ненависть у солдат-фронтовиков вызывали тыловики, носившие форму нацистской партии НСДАП и рейхскомиссариата Украина. "Среди солдат резко увеличилось дезертирство. Полевая жандармерия в Ровно ежедневно задерживает по несколько десятков солдат, бежавших из частей. В городе Здолбунов только 14 ноября арестовано 450 и 16 ноября свыше 260 немецких солдат-дезертиров", - отмечалось в спецсообщении 81-летней давности.

https://ria.ru/20240819/ukraine-1967199258.html

https://ria.ru/20240930/novogrodovka-1975404714.html

россия

украина

ровно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, ровно, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире