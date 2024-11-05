https://ria.ru/20241105/deti-1981857373.html

"Навсегда": стало известно об одной катастрофе на Украине

"Навсегда": стало известно об одной катастрофе на Украине - РИА Новости, 05.11.2024

"Навсегда": стало известно об одной катастрофе на Украине

Огромное количество родителей планируют вывозить своих детей с Украины, сообщает издание УНИАН со ссылкой на директора одной из коммерческих школ Владимира... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:50

2024-11-05T01:50

2024-11-05T08:25

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Огромное количество родителей планируют вывозить своих детей с Украины, сообщает издание УНИАН со ссылкой на директора одной из коммерческих школ Владимира Страшко.По его словам, он получает все больше обращений от родителей, которые планируют вывозить своих детей из страны. В то же время он отметил, что если ранее такие заявления касались преимущественно мальчиков, учащихся в 10-11 классах, то теперь закончить обучение дистанционно хотят родители "всех детей, несмотря на возраст и пол"."Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование. В самом начале они учились параллельно или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем", — заявил Страшко.Отмечается, что это связано с тем, что выехавшие семьи не планируют возвращаться обратно на Украину, а их дети не собираются сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские ВУЗы.Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой пожаловался, что многие старшеклассники покидают Украину на фоне рассмотрения законопроекта, обязывающего 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241104/express-1981790256.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html

https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

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в мире, украина, владимир зеленский