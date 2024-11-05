https://ria.ru/20241105/but-1982040995.html

США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут

США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут - РИА Новости, 05.11.2024

США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут

Непрямая избирательная система США, при которой основную роль в выборах президента играют не избиратели, а выборщики, при современном развитии информационных... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:09

2024-11-05T22:09

2024-11-05T22:09

в мире

сша

ульяновская область

аризона

виктор бут

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Непрямая избирательная система США, при которой основную роль в выборах президента играют не избиратели, а выборщики, при современном развитии информационных технологий сковывает и искажает волеизъявление народа, и может стать триггером в момент, когда США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, заявил РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Сейчас этот недостаток американской избирательной системы становится очень актуальным: отсутствие на выборах в США реального прямого волеизъявления народа может сыграть решающую роль в момент, когда США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны", - подчеркнул он. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, ульяновская область, аризона, виктор бут, камала харрис, дональд трамп, лдпр, выборы президента сша — 2024