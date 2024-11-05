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США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут - РИА Новости, 05.11.2024
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22:09 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/but-1982040995.html
США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут
США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут - РИА Новости, 05.11.2024
США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут
Непрямая избирательная система США, при которой основную роль в выборах президента играют не избиратели, а выборщики, при современном развитии информационных... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:09
2024-11-05T22:09
в мире
сша
ульяновская область
аризона
виктор бут
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Непрямая избирательная система США, при которой основную роль в выборах президента играют не избиратели, а выборщики, при современном развитии информационных технологий сковывает и искажает волеизъявление народа, и может стать триггером в момент, когда США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, заявил РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Сейчас этот недостаток американской избирательной системы становится очень актуальным: отсутствие на выборах в США реального прямого волеизъявления народа может сыграть решающую роль в момент, когда США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны", - подчеркнул он. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, ульяновская область, аризона, виктор бут, камала харрис, дональд трамп, лдпр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Ульяновская область, Аризона, Виктор Бут, Камала Харрис, Дональд Трамп, ЛДПР, Выборы президента США — 2024
США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут

Бут: непрямая избирательная система США может стать триггером гражданской войны

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДепутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Непрямая избирательная система США, при которой основную роль в выборах президента играют не избиратели, а выборщики, при современном развитии информационных технологий сковывает и искажает волеизъявление народа, и может стать триггером в момент, когда США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, заявил РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
«
"Сейчас этот недостаток американской избирательной системы становится очень актуальным: отсутствие на выборах в США реального прямого волеизъявления народа может сыграть решающую роль в момент, когда США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны", - подчеркнул он.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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