США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, считает Бут
Бут: непрямая избирательная система США может стать триггером гражданской войны
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДепутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут
© Фотохост-агентство РИА Новости
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Непрямая избирательная система США, при которой основную роль в выборах президента играют не избиратели, а выборщики, при современном развитии информационных технологий сковывает и искажает волеизъявление народа, и может стать триггером в момент, когда США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны, заявил РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
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"Сейчас этот недостаток американской избирательной системы становится очень актуальным: отсутствие на выборах в США реального прямого волеизъявления народа может сыграть решающую роль в момент, когда США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны", - подчеркнул он.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.