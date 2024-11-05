https://ria.ru/20241105/brechalov-1981891311.html

Бречалов: в Удмуртии увеличили финансирование профспорта до 315 млн рублей

Бречалов: в Удмуртии увеличили финансирование профспорта до 315 млн рублей - РИА Новости, 05.11.2024

Бречалов: в Удмуртии увеличили финансирование профспорта до 315 млн рублей

Власти Удмуртии увеличили финансирование профессиональных спортивных клубов до 315 миллионов рублей, что на 75 миллионов рублей больше по сравнению с прошлым... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:10

2024-11-05T11:10

2024-11-05T11:10

удмуртская республика

александр бречалов

россия

ижевск

ростов-на-дону

спорт

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УФА, 5 ноя – РИА Новости. Власти Удмуртии увеличили финансирование профессиональных спортивных клубов до 315 миллионов рублей, что на 75 миллионов рублей больше по сравнению с прошлым годом, заявил глава региона Александр Бречалов. В его пресс-службе рассказали, что Бречалов рассказал о важных аспектах развития физической культуры и спорта на территории республики и о поддержке профессиональных спортивных клубов региона в эфире местного телеканала "Моя Удмуртия". "Всего в Удмуртии функционирует 11 профессиональных спортивных клубов, которым оказывается финансовая поддержка из бюджета республики в объёме 315 миллионов рублей. Глава Удмуртии отметил, что в сравнении с прошлым годом сумма увеличилась на 75 миллионов рублей", - говорится в релизе. Отмечается, что прежде всего Александр Бречалов остановился на хоккейном клубе "Ижсталь", рассказав о первых результатах перезагрузки работы клуба. Ранее, 31 октября, клуб подписал соглашение с акционерным обществом "Ижавиа". Авиакомпания выручит ижевских хоккеистов в сложных выездных сериях. Подход в части логистики изменят и за счёт приобретения двух новых автобусов после подписания соглашения с новым партнёром. "В течение месяца у нас появятся два современных автобуса и для команды "Прогресс", и для хоккейного клуба "Ижсталь". Также на этих автобусах мы будем возить на соревнования детей и спортсменов — участников СВО", — добавил Бречалов. Кроме этого, благодаря партнёрам клуб подписал несколько новых игроков: защитника Александра Микуловича, нападающих Илью Назарова, Дмитрия Беленчука и Ивана Чурюканова. Усиление в составе команды продолжится. За счёт увеличения бюджета клуб сможет подписывать контракты с сильными и способными игроками, отметил руководитель Удмуртии. Глава региона напомнил, что в Ижевске в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным, продолжается реконструкция Ледового дворца "Ижсталь". "По контракту объект сдаётся в июне 2026 года. Но мы приложим все усилия, чтобы уже в декабре 2025 года основная ледовая площадка принимала домашние матчи. Занимается этим заместитель председателя правительства республики Тимур Меджитов лично. Я думаю, что у нас всё получится. Это будет современный спортивный объект с необходимым набором цифровых решений. Будет куб, удобные сидения, комфортные раздевалки для игроков", - сообщил он. Бречалов также рассказал о ситуации в других профессиональных спортивных клубах Удмуртии. Команда по хоккею с мячом "Знамя-Удмуртия" начнёт игровой сезон в декабре с выездных матчей, а дома спортсмены сыграют 12-13, 16-17 и 24-25 декабря. "Мы полностью довели финансирование на сезон 2024-2025, увеличили его на 2,5 миллиона рублей. Это позволило команде начать подготовку раньше, подписать крепких игроков. Руководство клуба удовлетворено финансированием. Ищем возможности подписать коммерческих партнёров, которые поддержат клуб", - подчеркнул он. По его словам, новым партнёром ижевского гандбольного клуба "Университет" в этом сезоне стал ижевский автомобильный завод "Иж-Лада". Спонсор выделил дополнительные средства на поддержку клуба. Также команда получает финансирование из бюджета республики. Ближайший матч ижевские гандболистки проведут 12 и 15 ноября в спортивном коворке "Арена". Неплохо стартовал в новом игровом сезоне ижевский баскетбольный клуб "Купол-Родники". Команда одержала 4 победы и 2 поражения. Глава Удмуртии подчеркнул, что задачи перед клубом стоят амбициозные — в следующих игровых сезонах выиграть Суперлигу. Генеральным партнёром команды является ИЭМЗ "Купол". С 13 по 16 ноября команда сыграет на домашнем паркете с соперниками из Ростова-на-Дону и Краснодара. "Завершили разговор о спортивных волейбольных клубах, которые имеют большую популярность в регионе: от школьной лиги до профессиональных команд — женский волейбольный клуб "Италмас-ИжГТУ" и мужской волейбольный клуб "ИжГТУ-Динамо". Надёжным партнёром региональной федерации и двух клубов уже несколько лет является "Россельхозбанк". Также финансовую поддержку командам оказывает Агрохолдинг "КОМОС ГРУПП", другие предприниматели. Сейчас "ИжГТУ-Динамо" занимает 1-ю строчку турнирной таблицы, девушки тоже показывают хорошие результаты — 2 победы. С 6 по 8 декабря домашние матчи в "Созвездии" проведёт женская команда, а в январе — мужская", - сообщает пресс-служба.

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https://ria.ru/20241102/nikolaj-1981610866.html

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Артем Смирнов

александр бречалов, россия, ижевск, ростов-на-дону, спорт