https://ria.ru/20241105/boguslaev-1981999876.html

Экс-глава "Мотор Сич" перенес клиническую смерть, сообщили украинские СМИ

Экс-глава "Мотор Сич" перенес клиническую смерть, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

Экс-глава "Мотор Сич" перенес клиническую смерть, сообщили украинские СМИ

Обвиняемый на Украине в госизмене экс-руководитель компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев перенес клиническую смерть, сообщает во вторник украинский телеканал... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:51

2024-11-05T17:51

2024-11-05T17:51

украина

вячеслав богуслаев

мотор сич

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвиняемый на Украине в госизмене экс-руководитель компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев перенес клиническую смерть, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник. Как передает телеканал, в понедельник врачи проводили реанимацию 86-летнего Богуслаева после того, как констатировали его клиническую смерть. Ранее в понедельник ряд СМИ со ссылкой на одного из адвокатов Богуслаева сообщили, что его около двух недель назад перевели из следственного изолятора в частную клинику Mediland. где обследовали, в том числе специалисты из института сердца. "Он жив. Да, было у него обострение, пока он жив. Было тяжело, но сейчас нормально. И стало ему гораздо лучше", - приводит телеканал слова источника. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд Украины 18 апреля принял решение конфисковать имущество Богуслаева.

https://ria.ru/20240731/aktivy-1963266159.html

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украина, вячеслав богуслаев, мотор сич, в мире