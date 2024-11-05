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Экс-глава "Мотор Сич" перенес клиническую смерть, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
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17:51 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/boguslaev-1981999876.html
Экс-глава "Мотор Сич" перенес клиническую смерть, сообщили украинские СМИ
Экс-глава "Мотор Сич" перенес клиническую смерть, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
Экс-глава "Мотор Сич" перенес клиническую смерть, сообщили украинские СМИ
Обвиняемый на Украине в госизмене экс-руководитель компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев перенес клиническую смерть, сообщает во вторник украинский телеканал... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:51
2024-11-05T17:51
украина
вячеслав богуслаев
мотор сич
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвиняемый на Украине в госизмене экс-руководитель компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев перенес клиническую смерть, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник. Как передает телеканал, в понедельник врачи проводили реанимацию 86-летнего Богуслаева после того, как констатировали его клиническую смерть. Ранее в понедельник ряд СМИ со ссылкой на одного из адвокатов Богуслаева сообщили, что его около двух недель назад перевели из следственного изолятора в частную клинику Mediland. где обследовали, в том числе специалисты из института сердца. "Он жив. Да, было у него обострение, пока он жив. Было тяжело, но сейчас нормально. И стало ему гораздо лучше", - приводит телеканал слова источника. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд Украины 18 апреля принял решение конфисковать имущество Богуслаева.
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украина, вячеслав богуслаев, мотор сич, в мире
Украина, Вячеслав Богуслаев, Мотор Сич, В мире
Экс-глава "Мотор Сич" перенес клиническую смерть, сообщили украинские СМИ

"Общественное": экс-глава "Мотор Сич" Богуслаев перенес клиническую смерть

© Фото : Мотор СичЭкс-глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев
Экс-глава Мотор Сич Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Мотор Сич
Экс-глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвиняемый на Украине в госизмене экс-руководитель компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев перенес клиническую смерть, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник.
Как передает телеканал, в понедельник врачи проводили реанимацию 86-летнего Богуслаева после того, как констатировали его клиническую смерть.
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Ранее в понедельник ряд СМИ со ссылкой на одного из адвокатов Богуслаева сообщили, что его около двух недель назад перевели из следственного изолятора в частную клинику Mediland. где обследовали, в том числе специалисты из института сердца.
"Он жив. Да, было у него обострение, пока он жив. Было тяжело, но сейчас нормально. И стало ему гораздо лучше", - приводит телеканал слова источника.
СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
Высший антикоррупционный суд Украины 18 апреля принял решение конфисковать имущество Богуслаева.
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