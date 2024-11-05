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Жительнице Благовещенска, инсценировавшей избиение, вынесли приговор - РИА Новости, 05.11.2024
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09:43 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/blagoveschensk-1981880455.html
Жительнице Благовещенска, инсценировавшей избиение, вынесли приговор
Жительнице Благовещенска, инсценировавшей избиение, вынесли приговор - РИА Новости, 05.11.2024
Жительнице Благовещенска, инсценировавшей избиение, вынесли приговор
Суд назначил 280 часов обязательных работ за ложной донос жительнице Благовещенска, ставшей героиней видео, где ее избивают и обливают зеленкой, сообщает СУСК... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:43
2024-11-05T09:43
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд назначил 280 часов обязательных работ за ложной донос жительнице Благовещенска, ставшей героиней видео, где ее избивают и обливают зеленкой, сообщает СУСК Амурской области. В местных соцсетях в июле распространилось видео, где девушку избивают двое мужчин в медицинских масках, остригают ее и обливают зеленкой. На трехминутном видео девушку обвиняли в "подставе" на 300 тысяч рублей некоего магазина – предположительно, торгующего курительными смесями. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза убийством". Однако следователи установили, что сообщение о преступлении ложное, и дела закрыли. Для чего была проведена эта инсценировка, не уточняется. "Жительница Благовещенска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Приговором Благовещенского городского суда виновной назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия, благовещенский городской суд
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия, Благовещенский городской суд
Жительнице Благовещенска, инсценировавшей избиение, вынесли приговор

Инсценировавшей избиение жительнице Благовещенска назначили обязательные работы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд назначил 280 часов обязательных работ за ложной донос жительнице Благовещенска, ставшей героиней видео, где ее избивают и обливают зеленкой, сообщает СУСК Амурской области.
В местных соцсетях в июле распространилось видео, где девушку избивают двое мужчин в медицинских масках, остригают ее и обливают зеленкой. На трехминутном видео девушку обвиняли в "подставе" на 300 тысяч рублей некоего магазина – предположительно, торгующего курительными смесями. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза убийством". Однако следователи установили, что сообщение о преступлении ложное, и дела закрыли. Для чего была проведена эта инсценировка, не уточняется.
"Жительница Благовещенска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Приговором Благовещенского городского суда виновной назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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