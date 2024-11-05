https://ria.ru/20241105/blagoveschensk-1981880455.html

Жительнице Благовещенска, инсценировавшей избиение, вынесли приговор

Жительнице Благовещенска, инсценировавшей избиение, вынесли приговор - РИА Новости, 05.11.2024

Жительнице Благовещенска, инсценировавшей избиение, вынесли приговор

Суд назначил 280 часов обязательных работ за ложной донос жительнице Благовещенска, ставшей героиней видео, где ее избивают и обливают зеленкой, сообщает СУСК... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:43

2024-11-05T09:43

2024-11-05T09:43

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд назначил 280 часов обязательных работ за ложной донос жительнице Благовещенска, ставшей героиней видео, где ее избивают и обливают зеленкой, сообщает СУСК Амурской области. В местных соцсетях в июле распространилось видео, где девушку избивают двое мужчин в медицинских масках, остригают ее и обливают зеленкой. На трехминутном видео девушку обвиняли в "подставе" на 300 тысяч рублей некоего магазина – предположительно, торгующего курительными смесями. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза убийством". Однако следователи установили, что сообщение о преступлении ложное, и дела закрыли. Для чего была проведена эта инсценировка, не уточняется. "Жительница Благовещенска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Приговором Благовещенского городского суда виновной назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20241102/karaoke-1981475505.html

благовещенск

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происшествия, благовещенск, амурская область, россия, благовещенский городской суд