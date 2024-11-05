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В Карачаево-Черкесии благоустроили 11 общественных территорий в этом году - РИА Новости, 05.11.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:40 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/blagoustroystvo-1981958599.html
В Карачаево-Черкесии благоустроили 11 общественных территорий в этом году
В Карачаево-Черкесии благоустроили 11 общественных территорий в этом году - РИА Новости, 05.11.2024
В Карачаево-Черкесии благоустроили 11 общественных территорий в этом году
В этом году на территории Карачаево-Черкесии благоустроили 11 общественных территорий, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:40
2024-11-05T15:40
карачаево-черкесская республика
черкесск
теберда
усть-джегута
рашид темрезов
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В этом году на территории Карачаево-Черкесии благоустроили 11 общественных территорий, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. "Продолжаем улучшать облик населенных пунктов республики благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", который, по решению президента России Владимира Путина, продлен до 2030 года", - написал Темрезов. Он добавил, что в этом году благоустройство коснулось общественных пространств в 13 населенных пунктах республики, в 11 из которых работы уже полностью завершены. Провели озеленение территорий, обновление дорожных покрытий, установку современных детских игровых и спортивных площадок, улучшили освещения и многое другое. "Без сомнения, здесь созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания, работы и отдыха жителей Карачаево-Черкесии", - отметил глава КЧР. Так, в Черкесске и Теберде работы еще не завершились. До конца года планируют преобразить аллею республиканской столицы по улице Красноармейской и пешеходную зону по улице Домбайской в городе-курорте. Данные общественные территории выбрали сами жители республики с помощью голосования. Помимо этого, продолжается реализация конкурсного проекта Малого Пруда в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" Черкесска, к обновлению которого приступили прошедшем летом. По словам Темрезова, в следующем году планируют провести благоустройство общественных территорий в пяти муниципальных образованиях – Карачаевске, Теберде, Усть-Джегуте, Черкесске, Медногорском. Также собираются приступить к реализации проекта "Зеленый остров" в Усть-Джегуте, который стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. "Отмечу, что всего в республике с момента начала реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий", - резюмировал глава КЧР.
https://ria.ru/20241104/temrezov-1981850210.html
черкесск
теберда
усть-джегута
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черкесск, теберда, усть-джегута, рашид темрезов, владимир путин
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Теберда, Усть-Джегута, Рашид Темрезов, Владимир Путин

В Карачаево-Черкесии благоустроили 11 общественных территорий в этом году

© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В этом году на территории Карачаево-Черкесии благоустроили 11 общественных территорий, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов.
"Продолжаем улучшать облик населенных пунктов республики благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", который, по решению президента России Владимира Путина, продлен до 2030 года", - написал Темрезов.
Он добавил, что в этом году благоустройство коснулось общественных пространств в 13 населенных пунктах республики, в 11 из которых работы уже полностью завершены. Провели озеленение территорий, обновление дорожных покрытий, установку современных детских игровых и спортивных площадок, улучшили освещения и многое другое.
"Без сомнения, здесь созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания, работы и отдыха жителей Карачаево-Черкесии", - отметил глава КЧР.
Так, в Черкесске и Теберде работы еще не завершились. До конца года планируют преобразить аллею республиканской столицы по улице Красноармейской и пешеходную зону по улице Домбайской в городе-курорте. Данные общественные территории выбрали сами жители республики с помощью голосования. Помимо этого, продолжается реализация конкурсного проекта Малого Пруда в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" Черкесска, к обновлению которого приступили прошедшем летом.
По словам Темрезова, в следующем году планируют провести благоустройство общественных территорий в пяти муниципальных образованиях – Карачаевске, Теберде, Усть-Джегуте, Черкесске, Медногорском. Также собираются приступить к реализации проекта "Зеленый остров" в Усть-Джегуте, который стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
"Отмечу, что всего в республике с момента начала реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий", - резюмировал глава КЧР.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскТебердаУсть-ДжегутаРашид ТемрезовВладимир Путин
 
 
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