https://ria.ru/20241105/bi-1981887251.html

СМИ рассказали, кого Украина отправит в окопы

СМИ рассказали, кого Украина отправит в окопы - РИА Новости, 05.11.2024

СМИ рассказали, кого Украина отправит в окопы

Украина отправит в пехоту персонал своих Воздушных сил, пишет Business Insider. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:39

2024-11-05T10:39

2024-11-05T16:32

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина отправит в пехоту персонал своих Воздушных сил, пишет Business Insider."На прошлых выходных ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту", — говорится в материале.В публикации опрошенный изданием эксперт Джек Уотлинг сообщил, что украинская противовоздушная оборона уже ослабла из-за сокращения специалистов.В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинской ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту. В этот же день бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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