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СМИ рассказали, кого Украина отправит в окопы - РИА Новости, 05.11.2024
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10:39 05.11.2024 (обновлено: 16:32 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/bi-1981887251.html
СМИ рассказали, кого Украина отправит в окопы
СМИ рассказали, кого Украина отправит в окопы - РИА Новости, 05.11.2024
СМИ рассказали, кого Украина отправит в окопы
Украина отправит в пехоту персонал своих Воздушных сил, пишет Business Insider. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:39
2024-11-05T16:32
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина отправит в пехоту персонал своих Воздушных сил, пишет Business Insider."На прошлых выходных ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту", — говорится в материале.В публикации опрошенный изданием эксперт Джек Уотлинг сообщил, что украинская противовоздушная оборона уже ослабла из-за сокращения специалистов.В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинской ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту. В этот же день бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, украина, ввс украины, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, ВВС Украины, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, кого Украина отправит в окопы

Business Insider: Украина отправит в пехоту персонал своих ВВС

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина отправит в пехоту персонал своих Воздушных сил, пишет Business Insider.
«
"На прошлых выходных ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту", — говорится в материале.
В публикации опрошенный изданием эксперт Джек Уотлинг сообщил, что украинская противовоздушная оборона уже ослабла из-за сокращения специалистов.
В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинской ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту. В этот же день бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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