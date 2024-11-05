https://ria.ru/20241105/besporyadki-1982052487.html

В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки

В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки - РИА Новости, 06.11.2024

В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки

Тысячи протестующих устроили беспорядки в центре Тель-Авива во вторник вечером после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T23:54

2024-11-05T23:54

2024-11-06T00:13

в мире

биньямин нетаньяху

йоав галант

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Тысячи протестующих устроили беспорядки в центре Тель-Авива во вторник вечером после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта. центральное шоссе города перекрыто активистами, на проезжей части горят костры, передает корреспондент РИА Новости.Движение в городе парализовано уже несколько часов. Жители начали выходить на улицы сразу после объявления премьера о кадровых перестановках в кабмине. Призвал граждан начать протесты и лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. Шоссе Аялон перекрыто в районе комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб минобороны. Ранее в течение года активисты еженедельно проводили в этом районе многотысячные акции протеста.Протестующие и оппозиция полагают, что решение Нетаньяху уволить Галанта связано в том числе с тем, что премьер пытается не допустить ситуации, при которой ультраортодоксов начнут массово призывать на регулярную службу в армию, и таким образом укрепить правящую коалицию. Галант является сторонником призыва ортодоксов и утверждает, что это отвечало бы нынешним интересам безопасности страны, а религиозные партии в правящей коалиции Нетаньяху выступают против такого призыва.Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Возглавить дипведомство предложено министру без портфеля Гидеону Саару.

https://ria.ru/20241105/tel-aviv-1982042242.html

https://ria.ru/20241105/izrail-1982040154.html

тель-авив

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Беспорядки в центре Тель-Авива Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива после решения Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, центральное шоссе города перекрыто активистами, на проезжей части горят костры. 2024-11-05T23:54 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, биньямин нетаньяху, йоав галант, яир лапид (министр иностранных дел израиля), тель-авив