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В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки - РИА Новости, 06.11.2024
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23:54 05.11.2024 (обновлено: 00:13 06.11.2024)
https://ria.ru/20241105/besporyadki-1982052487.html
В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки
В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки - РИА Новости, 06.11.2024
В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки
Тысячи протестующих устроили беспорядки в центре Тель-Авива во вторник вечером после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T23:54
2024-11-06T00:13
в мире
биньямин нетаньяху
йоав галант
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Тысячи протестующих устроили беспорядки в центре Тель-Авива во вторник вечером после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта. центральное шоссе города перекрыто активистами, на проезжей части горят костры, передает корреспондент РИА Новости.Движение в городе парализовано уже несколько часов. Жители начали выходить на улицы сразу после объявления премьера о кадровых перестановках в кабмине. Призвал граждан начать протесты и лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. Шоссе Аялон перекрыто в районе комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб минобороны. Ранее в течение года активисты еженедельно проводили в этом районе многотысячные акции протеста.Протестующие и оппозиция полагают, что решение Нетаньяху уволить Галанта связано в том числе с тем, что премьер пытается не допустить ситуации, при которой ультраортодоксов начнут массово призывать на регулярную службу в армию, и таким образом укрепить правящую коалицию. Галант является сторонником призыва ортодоксов и утверждает, что это отвечало бы нынешним интересам безопасности страны, а религиозные партии в правящей коалиции Нетаньяху выступают против такого призыва.Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Возглавить дипведомство предложено министру без портфеля Гидеону Саару.
https://ria.ru/20241105/tel-aviv-1982042242.html
https://ria.ru/20241105/izrail-1982040154.html
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353
60
353
60
Беспорядки в центре Тель-Авива
Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива после решения Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, центральное шоссе города перекрыто активистами, на проезжей части горят костры.
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РИА Новости
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в мире, биньямин нетаньяху, йоав галант, яир лапид (министр иностранных дел израиля), тель-авив
В мире, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Тель-Авив
В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки

Тысячи протестующих устроили беспорядки в Тель-Авиве из-за увольнения Галанта

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Тысячи протестующих устроили беспорядки в центре Тель-Авива во вторник вечером после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта. центральное шоссе города перекрыто активистами, на проезжей части горят костры, передает корреспондент РИА Новости.
Движение в городе парализовано уже несколько часов. Жители начали выходить на улицы сразу после объявления премьера о кадровых перестановках в кабмине. Призвал граждан начать протесты и лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.
Израиль - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Протестующие из-за увольнения министра обороны перекрыли центр Тель-Авива
Вчера, 22:23
Шоссе Аялон перекрыто в районе комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб минобороны. Ранее в течение года активисты еженедельно проводили в этом районе многотысячные акции протеста.
Протестующие и оппозиция полагают, что решение Нетаньяху уволить Галанта связано в том числе с тем, что премьер пытается не допустить ситуации, при которой ультраортодоксов начнут массово призывать на регулярную службу в армию, и таким образом укрепить правящую коалицию. Галант является сторонником призыва ортодоксов и утверждает, что это отвечало бы нынешним интересам безопасности страны, а религиозные партии в правящей коалиции Нетаньяху выступают против такого призыва.
Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Возглавить дипведомство предложено министру без портфеля Гидеону Саару.
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Израильтян призвали выйти на улицы из-за увольнения Галанта
Вчера, 22:00
 
В миреБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Тель-Авив
 
 
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