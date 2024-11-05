https://ria.ru/20241105/bermudes-1981856991.html

Президент Кубы посетил российский павильон на Гаванской ярмарке

Президент Кубы посетил российский павильон на Гаванской ярмарке - РИА Новости, 05.11.2024

Президент Кубы посетил российский павильон на Гаванской ярмарке

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и представители правительства острова приняли участие в открытии российского павильона на Гаванской международной... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:36

2024-11-05T01:36

2024-11-05T01:37

куба

россия

нижегородская область

рикардо кабрисас

виктор коронелли

мигель диас-канель бермудес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832811536_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_812d568ca9f07b3b546c47ea752d6a02.jpg

МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и представители правительства острова приняли участие в открытии российского павильона на Гаванской международной ярмарке FIHAV, сообщили в посольстве РФ на Кубе. "Четвертого ноября на площадке выставочного центра "ЭКСПОКУБА" в присутствии первого секретаря ЦК компартии Кубы, президента республики Мигеля Диас-Канеля, заместителя премьер-министра Рикардо Кабрисаса и министра внешней торговли и иностранных инвестиций Оскара Переса-Оливы состоялось торжественное открытие российского павильона на 40-й Международной Гаванской выставке-ярмарке FIHAV-2024", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ. С российской стороны в церемонии приняли участие посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, торговый представитель Сергей Балдин и генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова. "Благодаря достигнутым в последние годы договоренностям российские инвесторы все больше заинтересованы в развитии взаимовыгодных совместных проектов, которые охватывают широкий спектр тем - от энергетики и промышленности до туризма и цифровизации. Не сомневаюсь, что присутствующие здесь российские бизнесмены внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление двухсторонних торгово-экономических и инвестиционных связей. Вместе мы победим!" - заявил в ходе церемонии российский посол Коронелли. Как ранее сообщал РИА Новости руководитель дипмиссии, в рамках открытия Гаванской ярмарки, которая пройдет 4-9 ноября, запланирована двусторонняя встреча сопредседателей российско-кубинской межправительственной комиссии вице-премьера Дмитрия Чернышенко и вице-премьера Кабрисаса. FIHAV - старейшая в регионе выставка промышленности и торговли, которая в этом году отмечает сорокалетний юбилей. Участие в прошлогодней гаванской ярмарке приняли 37 российских компаний и структур из сфер транспортного машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, логистики, проектирования и сооружения промышленных объектов, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики и IT.-0-

https://ria.ru/20241022/rossija-1979293247.html

https://ria.ru/20240924/kuba-1974337885.html

куба

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, россия, нижегородская область, рикардо кабрисас, виктор коронелли, мигель диас-канель бермудес