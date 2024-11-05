Президент Кубы посетил российский павильон на Гаванской ярмарке
Президент Кубы Бермудес посетил российский павильон на Гаванской ярмарке
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и представители правительства острова приняли участие в открытии российского павильона на Гаванской международной ярмарке FIHAV, сообщили в посольстве РФ на Кубе.
"Четвертого ноября на площадке выставочного центра "ЭКСПОКУБА" в присутствии первого секретаря ЦК компартии Кубы, президента республики Мигеля Диас-Канеля, заместителя премьер-министра Рикардо Кабрисаса и министра внешней торговли и иностранных инвестиций Оскара Переса-Оливы состоялось торжественное открытие российского павильона на 40-й Международной Гаванской выставке-ярмарке FIHAV-2024", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ.
С российской стороны в церемонии приняли участие посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, торговый представитель Сергей Балдин и генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова.
"Благодаря достигнутым в последние годы договоренностям российские инвесторы все больше заинтересованы в развитии взаимовыгодных совместных проектов, которые охватывают широкий спектр тем - от энергетики и промышленности до туризма и цифровизации. Не сомневаюсь, что присутствующие здесь российские бизнесмены внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление двухсторонних торгово-экономических и инвестиционных связей. Вместе мы победим!" - заявил в ходе церемонии российский посол Коронелли.
Как ранее сообщал РИА Новости руководитель дипмиссии, в рамках открытия Гаванской ярмарки, которая пройдет 4-9 ноября, запланирована двусторонняя встреча сопредседателей российско-кубинской межправительственной комиссии вице-премьера Дмитрия Чернышенко и вице-премьера Кабрисаса.
FIHAV - старейшая в регионе выставка промышленности и торговли, которая в этом году отмечает сорокалетний юбилей. Участие в прошлогодней гаванской ярмарке приняли 37 российских компаний и структур из сфер транспортного машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, логистики, проектирования и сооружения промышленных объектов, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики и IT.-0-
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