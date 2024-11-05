https://ria.ru/20241105/berbok-1982052662.html

Бербок посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией, пишут СМИ

Бербок посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

Бербок посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией, пишут СМИ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе необъявленного визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T23:54

2024-11-05T23:54

2024-11-06T00:22

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БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе необъявленного визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией, при этом у нее попросили больше оружия, пишет агентство Рейтер."В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия", — говорится в материале.По данным агентства, в ходе визита Бербок "ознакомилась с ситуацией на границе" с Россией и Белоруссией. В понедельник СМИ сообщили, что глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом. Как заявили позднее в немецком дипведомстве, министр пообещала Киеву оказывать поддержку столько, сколько потребуется для нахождения украинцами пути к "справедливому миру".В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной конференции с Владимиром Зеленским в Берлине сообщил, что Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью в 600 миллионов евро. При этом Шольц назвал данный пакет "новым", хотя передача содержащегося в нем оружия была анонсирована еще в 2023 году. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Киеву, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, новые средства на эти цели не выделяются.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241104/berbok-1981847440.html

https://ria.ru/20241104/berbok-1981805449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, россия, анналена бербок, олаф шольц, владимир зеленский, нато