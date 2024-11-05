https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981915261.html

Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в экономике

Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в экономике - РИА Новости, 05.11.2024

Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в экономике

РФ и Белоруссии важно углублять интеграцию в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, логистике и других сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:06

2024-11-05T13:06

2024-11-05T13:27

союзное государство

белоруссия

россия

экономика

михаил мишустин

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссии важно углублять интеграцию в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, логистике и других сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник.В ходе выступления российский премьер напомнил, что 29 января в Санкт-Петербурге были утверждены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы"."В текущем и в последующие два года важно сконцентрироваться на углублении интеграции в промышленности и сельском хозяйстве. А также в энергетике и логистике. В налоговой и таможенной сферах. В науке, образовании, культуре и, конечно, других областях", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917873.html

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Варвара Скокшина

белоруссия, россия, экономика, михаил мишустин