https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981915261.html
Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в экономике
Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в экономике - РИА Новости, 05.11.2024
Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в экономике
РФ и Белоруссии важно углублять интеграцию в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, логистике и других сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:06
2024-11-05T13:06
2024-11-05T13:27
союзное государство
белоруссия
россия
экономика
михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссии важно углублять интеграцию в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, логистике и других сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник.В ходе выступления российский премьер напомнил, что 29 января в Санкт-Петербурге были утверждены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы"."В текущем и в последующие два года важно сконцентрироваться на углублении интеграции в промышленности и сельском хозяйстве. А также в энергетике и логистике. В налоговой и таможенной сферах. В науке, образовании, культуре и, конечно, других областях", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, экономика, михаил мишустин
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в экономике
Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в промышленности
МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссии важно углублять интеграцию в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, логистике и других сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник.
В ходе выступления российский премьер напомнил, что 29 января в Санкт-Петербурге
были утверждены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы".
"В текущем и в последующие два года важно сконцентрироваться на углублении интеграции в промышленности и сельском хозяйстве. А также в энергетике и логистике. В налоговой и таможенной сферах. В науке, образовании, культуре и, конечно, других областях", - сказал Мишустин.