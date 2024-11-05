https://ria.ru/20241105/belkov-1981857532.html

Экс-глава ВСК Белков приобрел томограф по низкой цене, показала экспертиза

Экс-глава ВСК Белков приобрел томограф по низкой цене, показала экспертиза - РИА Новости, 05.11.2024

Экс-глава ВСК Белков приобрел томограф по низкой цене, показала экспертиза

Бывший глава Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены, РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:52

2024-11-05T01:52

2024-11-05T01:52

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бывший глава Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены, его стоимость, согласно экспертизе, составляла от 117 до 135 миллионов рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Костенко. "По инициативе стороны защиты подготовлено заключение специалиста об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа, в которой специалист пришел к выводу, что рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ – 117,765 миллиона рублей, верхний предел – 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)", - заявил адвокат. По версии следствия, Белков находясь в должности гендиректора публично-правовой Военно-строительной компании при исполнении гособоронзаказа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора СХП обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает стоимость завышенной. В свою очередь защита считает, что госконтракт не причинил ущерба ни государству, ни ФГУП "ГВСУ по специальным объектам". "Контракт был исполнен в срок, в надлежащем качестве и в полном объеме, каких-либо претензий со стороны Минобороны РФ, штрафных санкций, неустоек не имелось", - пояснил Костенко. Он добавил, что защита будет настаивать на проведении судебной экспертизы по делу. Ранее Ляхович признала вину и заключила досудебное соглашение, ее дело в особом порядке рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы. После дачи показаний она была отпущена из-под стражи, сам же Белков находится в СИЗО и вину не признает.

https://ria.ru/20241017/kuznetsov-1978435664.html

https://ria.ru/20241104/omv-1981745760.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), москва