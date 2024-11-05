Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде
Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Опубликованы кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный жилой дом в Белгороде.
На них видно, что фасад жилого дома поврежден, а пожарные ликвидируют возгорание после атаки.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель. При ударе загорелись три квартиры. Пожар к вечеру потушили, никто не погиб.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жителям дома предложили разместиться в пунктах временного размещения.
На них видно, что фасад жилого дома поврежден, а пожарные ликвидируют возгорание после атаки.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель. При ударе загорелись три квартиры. Пожар к вечеру потушили, никто не погиб.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жителям дома предложили разместиться в пунктах временного размещения.
Как сообщал губернатор, за предыдущие сутки ВСУ выпустили 78 снарядов и 22 дрона по Белгородской области. Повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля.
В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.