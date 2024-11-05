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Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024
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17:37 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981997241.html
Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде
Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024
Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде
Опубликованы кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный жилой дом в Белгороде.На них видно, что фасад жилого дома поврежден, а пожарные... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:37
2024-11-05T17:37
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Опубликованы кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный жилой дом в Белгороде.На них видно, что фасад жилого дома поврежден, а пожарные ликвидируют возгорание после атаки.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель. При ударе загорелись три квартиры. Пожар к вечеру потушили, никто не погиб.Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жителям дома предложили разместиться в пунктах временного размещения.Как сообщал губернатор, за предыдущие сутки ВСУ выпустили 78 снарядов и 22 дрона по Белгородской области. Повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля.В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981977804.html
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РИА Новости
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60
Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде

Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Опубликованы кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный жилой дом в Белгороде.

На них видно, что фасад жилого дома поврежден, а пожарные ликвидируют возгорание после атаки.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель. При ударе загорелись три квартиры. Пожар к вечеру потушили, никто не погиб.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жителям дома предложили разместиться в пунктах временного размещения.
Как сообщал губернатор, за предыдущие сутки ВСУ выпустили 78 снарядов и 22 дрона по Белгородской области. Повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля.
В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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