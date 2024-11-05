https://ria.ru/20241105/belgorod-1981997241.html

Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде

Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024

Появилось видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Белгороде

Опубликованы кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный жилой дом в Белгороде.На них видно, что фасад жилого дома поврежден, а пожарные... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:37

2024-11-05T17:37

2024-11-05T17:37

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Опубликованы кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный жилой дом в Белгороде.На них видно, что фасад жилого дома поврежден, а пожарные ликвидируют возгорание после атаки.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель. При ударе загорелись три квартиры. Пожар к вечеру потушили, никто не погиб.Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жителям дома предложили разместиться в пунктах временного размещения.Как сообщал губернатор, за предыдущие сутки ВСУ выпустили 78 снарядов и 22 дрона по Белгородской области. Повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля.В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981977804.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры. 2024-11-05T17:37 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, вячеслав гладков