https://ria.ru/20241105/belgorod-1981984753.html

Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде

Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024

Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде

Хозяйка наиболее пострадавшей от атаки дрона ВСУ квартиры на пятом этаже дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что в тот момент в ней никого не было, но все... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:09

2024-11-05T17:09

2024-11-05T17:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981962173_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84a573009b51ae499152c605a856e2e2.jpg

БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Хозяйка наиболее пострадавшей от атаки дрона ВСУ квартиры на пятом этаже дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что в тот момент в ней никого не было, но все имущество семьи сгорело. Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар. Жительница дома Ирина Боброва заявила, что ее квартира находится на пятом этаже – она в числе трех горевших квартир. "Моя квартира пострадала больше всех, но дома никого не было, к счастью. А так, все наше имущество сгорело", - рассказала собеседница. По словам Ирины, животных в квартире тоже не было.

белгородская область

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры. 2024-11-05T17:09 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, видео