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Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981984753.html
Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде
Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024
Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде
Хозяйка наиболее пострадавшей от атаки дрона ВСУ квартиры на пятом этаже дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что в тот момент в ней никого не было, но все... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:09
2024-11-05T17:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Хозяйка наиболее пострадавшей от атаки дрона ВСУ квартиры на пятом этаже дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что в тот момент в ней никого не было, но все имущество семьи сгорело. Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар. Жительница дома Ирина Боброва заявила, что ее квартира находится на пятом этаже – она в числе трех горевших квартир. "Моя квартира пострадала больше всех, но дома никого не было, к счастью. А так, все наше имущество сгорело", - рассказала собеседница. По словам Ирины, животных в квартире тоже не было.
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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде
БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Хозяйка наиболее пострадавшей от атаки дрона ВСУ квартиры на пятом этаже дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что в тот момент в ней никого не было, но все имущество семьи сгорело.
2024-11-05T17:09
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Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде

Хозяйка сгоревшей квартиры в Белгороде: в момент атаки дрона дома никого не было

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде
Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Хозяйка наиболее пострадавшей от атаки дрона ВСУ квартиры на пятом этаже дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что в тот момент в ней никого не было, но все имущество семьи сгорело.
Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
Жительница дома Ирина Боброва заявила, что ее квартира находится на пятом этаже – она в числе трех горевших квартир.
"Моя квартира пострадала больше всех, но дома никого не было, к счастью. А так, все наше имущество сгорело", - рассказала собеседница.
По словам Ирины, животных в квартире тоже не было.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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