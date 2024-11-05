https://ria.ru/20241105/belgorod-1981973550.html

Очевидица рассказала о моменте попадания дрона в дом в Белгороде

Очевидица рассказала о моменте попадания дрона в дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024

Очевидица рассказала о моменте попадания дрона в дом в Белгороде

Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома в Белгороде Валерия Ефицева рассказала РИА Новости, что сначала услышала громкий удар и увидела вспышку, затем... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:39

2024-11-05T16:39

2024-11-05T17:54

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома в Белгороде Валерия Ефицева рассказала РИА Новости, что сначала услышала громкий удар и увидела вспышку, затем в квартире посыпались оконные стекла. Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар. Студентка Валерия Ефицева сообщила, что в момент ЧП была дома, занимаясь удаленно. "Я слышу громкий звук, максимально громкий удар. Я понимаю, что это очень близко, я не успеваю добежать до коридора - вспышка, стекло сыпется. У нас выбило стекла в двух комнатах, в подъезде всё повыбивало, там не пройти просто, стекла везде валяются на полу", - рассказала девушка. Она отметила, что не знает семью, которая проживала в наиболее пострадавшей квартире. "Мы из Шебекино. Мы переехали в Белгород, чтобы побезопаснее было, скажем так. Но сейчас нигде не безопасно абсолютно", - отметила собеседница.

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Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома рассказывает о первых минутах после удара Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома в Белгороде Валерия Ефицева рассказала РИА Новости, что сначала услышала громкий удар и увидела вспышку, затем в квартире посыпались оконные стекла 2024-11-05T16:39 true PT0M35S

Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры. 2024-11-05T16:39 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия