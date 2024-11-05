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Очевидица рассказала о моменте попадания дрона в дом в Белгороде
Очевидица рассказала о моменте попадания дрона в дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024
Очевидица рассказала о моменте попадания дрона в дом в Белгороде
Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома в Белгороде Валерия Ефицева рассказала РИА Новости, что сначала услышала громкий удар и увидела вспышку, затем... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:39
2024-11-05T16:39
2024-11-05T17:54
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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома в Белгороде Валерия Ефицева рассказала РИА Новости, что сначала услышала громкий удар и увидела вспышку, затем в квартире посыпались оконные стекла. Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар. Студентка Валерия Ефицева сообщила, что в момент ЧП была дома, занимаясь удаленно. "Я слышу громкий звук, максимально громкий удар. Я понимаю, что это очень близко, я не успеваю добежать до коридора - вспышка, стекло сыпется. У нас выбило стекла в двух комнатах, в подъезде всё повыбивало, там не пройти просто, стекла везде валяются на полу", - рассказала девушка. Она отметила, что не знает семью, которая проживала в наиболее пострадавшей квартире. "Мы из Шебекино. Мы переехали в Белгород, чтобы побезопаснее было, скажем так. Но сейчас нигде не безопасно абсолютно", - отметила собеседница.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома рассказывает о первых минутах после удара
Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома в Белгороде Валерия Ефицева рассказала РИА Новости, что сначала услышала громкий удар и увидела вспышку, затем в квартире посыпались оконные стекла
2024-11-05T16:39
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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
2024-11-05T16:39
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Очевидица рассказала о моменте попадания дрона в дом в Белгороде
Жительница Белгорода рассказала об увиденном во время атака дрона ВСУ на дом
БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Жительница пострадавшего от удара дрона ВСУ дома в Белгороде Валерия Ефицева рассказала РИА Новости, что сначала услышала громкий удар и увидела вспышку, затем в квартире посыпались оконные стекла.
Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ
атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
Студентка Валерия Ефицева сообщила, что в момент ЧП была дома, занимаясь удаленно.
"Я слышу громкий звук, максимально громкий удар. Я понимаю, что это очень близко, я не успеваю добежать до коридора - вспышка, стекло сыпется. У нас выбило стекла в двух комнатах, в подъезде всё повыбивало, там не пройти просто, стекла везде валяются на полу", - рассказала девушка.
Она отметила, что не знает семью, которая проживала в наиболее пострадавшей квартире.
"Мы из Шебекино
. Мы переехали в Белгород, чтобы побезопаснее было, скажем так. Но сейчас нигде не безопасно абсолютно", - отметила собеседница.