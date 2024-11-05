https://ria.ru/20241105/bayazitova-1981864641.html

Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве

Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве - РИА Новости, 05.11.2024

Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве

Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T06:22

2024-11-05T06:22

2024-11-05T06:22

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александра баязитова

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Баязитова написала заявление, в котором указано, что защищавший ее адвокат не выполнил свои обязательства по договору", - сказал собеседник агентства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.

https://ria.ru/20241031/idalov-1981122273.html

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москва, владимирская область, александра баязитова, telegram, промсвязьбанк, google, происшествия