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Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве - РИА Новости, 05.11.2024
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06:22 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/bayazitova-1981864641.html
Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве
Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве - РИА Новости, 05.11.2024
Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве
Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T06:22
2024-11-05T06:22
москва
владимирская область
александра баязитова
telegram
промсвязьбанк
google
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Баязитова написала заявление, в котором указано, что защищавший ее адвокат не выполнил свои обязательства по договору", - сказал собеседник агентства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
https://ria.ru/20241031/idalov-1981122273.html
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москва, владимирская область, александра баязитова, telegram, промсвязьбанк, google, происшествия
Москва, Владимирская область, Александра Баязитова, Telegram, Промсвязьбанк, Google, Происшествия
Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве

Получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Баязитова написала заявление, в котором указано, что защищавший ее адвокат не выполнил свои обязательства по договору", - сказал собеседник агентства.
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Сейчас по данному факту проводится проверка.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
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МоскваВладимирская областьАлександра БаязитоваTelegramПромсвязьбанкGoogleПроисшествия
 
 
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