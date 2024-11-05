Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве
Получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Баязитова написала заявление, в котором указано, что защищавший ее адвокат не выполнил свои обязательства по договору", - сказал собеседник агентства.
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Сейчас по данному факту проводится проверка.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.