https://ria.ru/20241105/bashkirija-1981888683.html

В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой

В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой - РИА Новости, 05.11.2024

В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой

Более 20 человек отравились, 10 из них госпитализированы, после отравления в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО),... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:56

2024-11-05T10:56

2024-11-05T10:56

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 5 ноя – РИА Новости. Более 20 человек отравились, 10 из них госпитализированы, после отравления в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), источником инфекции стали сотрудники пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии. Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что с 3 ноября управление проводит санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции, возникших у работников завода. Деятельность пищеблока и буфета временно приостановлена. "Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. По предварительным данным... источником инфекции являются сотрудники пищеблока. По состоянию на 5 ноября пострадавших 21 человек, из них 10 госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением", - говорится в релизе. Эпидемиологическое расследование продолжается, меры административного воздействия будут приняты, добавили в управлении. "В инфекционной больнице находится 9 пациентов. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.

https://ria.ru/20241101/rospotrebnadzor-1981390652.html

https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)