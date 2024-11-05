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В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой - РИА Новости, 05.11.2024
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10:56 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/bashkirija-1981888683.html
В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой
В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой - РИА Новости, 05.11.2024
В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой
Более 20 человек отравились, 10 из них госпитализированы, после отравления в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО),... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:56
2024-11-05T10:56
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 5 ноя – РИА Новости. Более 20 человек отравились, 10 из них госпитализированы, после отравления в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), источником инфекции стали сотрудники пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии. Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что с 3 ноября управление проводит санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции, возникших у работников завода. Деятельность пищеблока и буфета временно приостановлена. "Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. По предварительным данным... источником инфекции являются сотрудники пищеблока. По состоянию на 5 ноября пострадавших 21 человек, из них 10 госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением", - говорится в релизе. Эпидемиологическое расследование продолжается, меры административного воздействия будут приняты, добавили в управлении. "В инфекционной больнице находится 9 пациентов. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.
https://ria.ru/20241101/rospotrebnadzor-1981390652.html
https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой

Роспотребнадзор: в Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой

© Фото : Роспотребнадзор Республика Башкортостан/TelegramЗавод УМПО
Завод УМПО - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Роспотребнадзор Республика Башкортостан/Telegram
Завод УМПО
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УФА, 5 ноя – РИА Новости. Более 20 человек отравились, 10 из них госпитализированы, после отравления в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), источником инфекции стали сотрудники пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии.
Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что с 3 ноября управление проводит санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции, возникших у работников завода. Деятельность пищеблока и буфета временно приостановлена.
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"Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. По предварительным данным... источником инфекции являются сотрудники пищеблока. По состоянию на 5 ноября пострадавших 21 человек, из них 10 госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением", - говорится в релизе.
Эпидемиологическое расследование продолжается, меры административного воздействия будут приняты, добавили в управлении.
"В инфекционной больнице находится 9 пациентов. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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