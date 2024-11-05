https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

На Камчатке задержали банду, вымогавшую деньги у участника СВО

На Камчатке задержали банду, вымогавшую деньги у участника СВО - РИА Новости, 05.11.2024

На Камчатке задержали банду, вымогавшую деньги у участника СВО

Сотрудники ФСБ на Камчатке задержали преступную группу, члены которой вымогали деньги у участника СВО, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T06:52

2024-11-05T06:52

2024-11-05T09:28

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ на Камчатке задержали преступную группу, члены которой вымогали деньги у участника СВО, сообщила пресс-служба ведомства.Четыре жителя Петропавловска-Камчатского требовали два миллиона рублей у бойца, проходившего реабилитацию после ранения."Применив насилие к участнику СВО, подозреваемые заставили его написать расписку о якобы возникшем долге перед неоднократно судимым лидером преступной группы. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников", — рассказали в ведомстве.Краевое УМВД возбудило уголовное дело по статье "Вымогательство". Подозреваемых арестовали.В начале сентября в Приморье задержали подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у участника СВО. Перед этим председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия.Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") в Telegram-канале сообщал, ссылаясь на публикации в соцсетях, что банда довела ветерана, лишившегося руки, до попытки суицида.

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https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html

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камчатка, камчатский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия