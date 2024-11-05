https://ria.ru/20241105/bajden-1981984493.html
Байден будет следить за выборами из Белого дома
Байден будет следить за выборами из Белого дома - РИА Новости, 05.11.2024
Байден будет следить за выборами из Белого дома
Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл и давними помощниками будут следить за президентскими выборами в стране из Белого дома, американскому лидеру... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:08
2024-11-05T17:08
2024-11-05T17:20
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл и давними помощниками будут следить за президентскими выборами в стране из Белого дома, американскому лидеру будут регулярно сообщать новости о ходе голосования, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома. "По словам чиновника из Белого дома, Байден и первая леди Джилл Байде будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме вместе со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Как ожидается, Байден, у которого не запланировано публичных мероприятий, будет регулярно получать новости по ходу гонки по всей стране", - сообщает телеканал. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, джо байден, джилл байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Джилл Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Байден будет следить за выборами из Белого дома
CNN: Байден будет следить за выборами президента США из Белого дома