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Байден будет следить за выборами из Белого дома - РИА Новости, 05.11.2024
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17:08 05.11.2024 (обновлено: 17:20 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/bajden-1981984493.html
Байден будет следить за выборами из Белого дома
Байден будет следить за выборами из Белого дома - РИА Новости, 05.11.2024
Байден будет следить за выборами из Белого дома
Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл и давними помощниками будут следить за президентскими выборами в стране из Белого дома, американскому лидеру... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:08
2024-11-05T17:20
в мире
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джо байден
джилл байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл и давними помощниками будут следить за президентскими выборами в стране из Белого дома, американскому лидеру будут регулярно сообщать новости о ходе голосования, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома. "По словам чиновника из Белого дома, Байден и первая леди Джилл Байде будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме вместе со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Как ожидается, Байден, у которого не запланировано публичных мероприятий, будет регулярно получать новости по ходу гонки по всей стране", - сообщает телеканал. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, джо байден, джилл байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Джилл Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Байден будет следить за выборами из Белого дома

CNN: Байден будет следить за выборами президента США из Белого дома

© AP Photo / Stephanie ScarbroughДосрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-Айленд
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-Айленд
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл и давними помощниками будут следить за президентскими выборами в стране из Белого дома, американскому лидеру будут регулярно сообщать новости о ходе голосования, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома.
"По словам чиновника из Белого дома, Байден и первая леди Джилл Байде будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме вместе со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Как ожидается, Байден, у которого не запланировано публичных мероприятий, будет регулярно получать новости по ходу гонки по всей стране", - сообщает телеканал.
Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреСШАДжо БайденДжилл БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
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