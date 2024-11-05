https://ria.ru/20241105/arkhangelsk-1981890203.html

Архангельская молодежь поучаствовала в диалоге о будущем Арктики

Архангельская молодежь поучаствовала в диалоге о будущем Арктики - РИА Новости, 05.11.2024

Архангельская молодежь поучаствовала в диалоге о будущем Арктики

Перспективы самореализации молодежи в Архангельской области, богатство Русского Севера, стратегическое значение Северного морского пути – эти и другие темы... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:06

2024-11-05T11:06

2024-11-05T11:06

архангельская область

архангельск

арктика

антон богданов

матвей шпаро

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноя – РИА Новости. Перспективы самореализации молодежи в Архангельской области, богатство Русского Севера, стратегическое значение Северного морского пути – эти и другие темы обсудили участники марафона Знание.Первые в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Архангельск стал одной из девяти стартовых площадок просветительского марафона общества "Знание", который объединил государственных деятелей, ученых, спортсменов, актеров, блогеров и других специалистов со школьниками и студентами в дискуссиях о безграничных возможностях, открывающихся перед молодежью в России. Начальник военно-учебного центра Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, кавалер ордена Мужества Виталий Голышев рассказал о своем участии в СВО, объяснил, что значит служить Отечеству и быть героем. Отметил, что военным мечтал стать с детства. По его мнению, каждый должен служить Родине по мере возможностей. Сегодня, уже в роли преподавателя, Михаил Голышев стремится передавать актуальные знания о современном военном деле – военная наука не стоит на месте: развивается и меняется каждый день. О защите интересов страны на международной спортивной арене школьникам и студентам рассказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам, депутат Московской областной думы, президент благотворительного фонда "Вместе – ЛЕГКО", российский общественный деятель Александр Легков. "Выдающийся лыжник описал свой путь в спорте, показал олимпийскую медаль, а также мотивировал молодых людей к преодолению любых трудностей, которые могут возникнуть на их жизненном пути. Александр Легков обратил внимание молодежи на то, как важно доводить любое дело до конца: именно в этом секрет профессионального успеха", - говорится в сообщении. Большой интерес у ребят вызвала дискуссия о тайнах Севера и связанных с ним научных открытиях, путешествиях. В разговоре приняли участие директор института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров, амбассадор Арктики и Дальнего Востока, режиссер, путешественник, исследователь, арктический блогер Богдан Булычёв и путешественник, кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро. "Эксперты сошлись во мнении, что Север – богатейший во многих смыслах регион, который закаляет характер. У Арктики невероятные возможности для развития и роста. Но важно помнить, что это территория для смелых: она срывает маски. Край подходит не всем. Но те, кто доверился Арктике и смог полюбить ее всем сердцем, раскрываются с новой стороны: превращаются в мужественных, выносливых и, самое главное, добрых людей", - заключили эксперты. Также состоялась дискуссия о развитии Северного морского пути – транспортной артерии Российской Арктики. О планах по развитию этого стратегического направления и вкладе, который может внести молодежь, высказались исполняющий обязанности ректора САФУ Павел Марьяндышев, генеральный директор АНО "Экспертный центр – проектный офис развития Арктики" Максим Данькин и капитан головного универсального атомного ледокола "Арктика" Василий Губкин. Как подчеркнули спикеры, одна из главных задач в высоких широтах – развитие комфортной среды. Будущее Арктики – в людях: именно они создают важнейшие современные технологии. Актер, режиссер, продюсер, основатель кинокомпании "Проспект Мира" Антон Богданов поделился профессиональным опытом, рассказал о своем участии в разных творческих проектах, в том числе в проекте "Реальные пацаны". Посоветовал ребятам не бояться пробовать себя в киноиндустрии. "Снимать кино нужно в регионах. Для этого необходимо наращивать базу молодых специалистов во всех сферах: от массовки до администрации. Чтобы юные любители кино понимали тонкости производственного процесса. Ребята, которые раньше работали на волонтерских началах, сегодня доросли до продюсеров и сценаристов собственных проектов", – подчеркнул актер. Ярким завершением программы стал открытый диалог пианиста-виртуоза из Венеции, телеведущего и блогера-миллионника Лоренцо Баньяти с молодыми людьми на тему "Симфония льда и воды, или Что связывает Архангельск и Венецию". Ребята узнали, как много веков назад в Архангельске русские и итальянцы налаживали торговые отношения, обменивались музыкальным опытом и дружили. В день открытия просветительского марафона Знание.Первые лидеры бизнеса, науки, культуры, государственные деятели, преподаватели, врачи, военнослужащие и другие эксперты провели встречи с молодежью во всех федеральных округах страны. Стартовые площадки марафона работали в Ханты-Мансийске, Архангельске, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Томске, Якутске, Сочи, новых регионах РФ. А главной площадкой стал столичный "Манеж", где программа марафона продолжается 5 и 6 ноября.

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https://ria.ru/20241025/sotrudnichestvo-1980040113.html

https://ria.ru/20241024/sotrudnichestvo-1979872039.html

архангельск

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельск, арктика, антон богданов, матвей шпаро