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Главе "ЕРСМ Сибири" продлили арест по делу о хищении средств у Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
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06:42 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/arest-1981865447.html
Главе "ЕРСМ Сибири" продлили арест по делу о хищении средств у Минобороны
Главе "ЕРСМ Сибири" продлили арест по делу о хищении средств у Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
Главе "ЕРСМ Сибири" продлили арест по делу о хищении средств у Минобороны
Главе "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову продлили арест на 2 месяца - до 3 января, Безруков подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T06:42
2024-11-05T06:42
красноярск
хабаровский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - РИА Новости. Главе "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову продлили арест на 2 месяца - до 3 января, Безруков подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. "Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения гендиректору ООО "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову до 3 января 2024 года. Он обвиняется в хищении денежных средств у Минобороны", - говорится в сообщении. Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. В пресс-службе судов называли сумму хищения в 900 миллионов рублей. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиардов рублей. По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
https://ria.ru/20241025/sk-1980030134.html
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красноярск, хабаровский край, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Красноярск, Хабаровский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Главе "ЕРСМ Сибири" продлили арест по делу о хищении средств у Минобороны

Главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову продлили арест по делу о хищении у Минобороны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - РИА Новости. Главе "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову продлили арест на 2 месяца - до 3 января, Безруков подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения гендиректору ООО "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову до 3 января 2024 года. Он обвиняется в хищении денежных средств у Минобороны", - говорится в сообщении.
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Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. В пресс-службе судов называли сумму хищения в 900 миллионов рублей. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиардов рублей.
По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
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