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Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,6 миллиона рублей - РИА Новости, 05.11.2024
Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,6 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,6 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:18
2024-11-05T17:18
2024-11-05T17:24
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,6 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,6 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.Впервые за аналогичное правонарушение компания была оштрафована летом 2023 года.Владельцем Apple не были удалены два подкаста с "информацией, направленной на дестабилизацию политической обстановки в РФ". Тогда судья назначил штраф 400 тысяч рублей ниже низшего предела.Apple Distribution International LTD - представительство, зарегистрированное в Москве, компания одна из первых среди иностранных выполнила требования Роскомнадзора по закону "о приземлении", согласно которому компания локализовала персональные (личные) данные граждан, обеспечив их хранение и обработку на территории РФ, кроме того, на её интернет-ресурсе присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
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технологии, москва, apple, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Москва, Apple, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,6 миллиона рублей
Суд оштрафовал Apple на 3,6 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент