https://ria.ru/20241105/analitik-1982007127.html

Аналитик предупредил о росте напряженности между Ираном и США после выборов

Аналитик предупредил о росте напряженности между Ираном и США после выборов - РИА Новости, 05.11.2024

Аналитик предупредил о росте напряженности между Ираном и США после выборов

Напряженность в отношениях между Ираном и США возрастет после президентских выборов в Штатах вне зависимости от того, победят в них демократы или республиканцы, РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:21

2024-11-05T18:21

2024-11-05T18:21

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ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости. Напряженность в отношениях между Ираном и США возрастет после президентских выборов в Штатах вне зависимости от того, победят в них демократы или республиканцы, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. По мнению эксперта, Вашингтон усилит давление на Тегеран, если последний продолжит путь отправки сообщений с предложениями о переговорах, однако сближение Ирана с такими партнерами, как Россия, будет способствовать направлению США на путь диалога с Ираном, Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Учитывая, что оба движения - и демократы, и республиканцы - действуют абсолютно на основании политики, (поддерживающей - ред.) интересы Израиля, и мы впервые были свидетелями открытой агрессии Израиля против Ирана при поддержке (этой агрессии со стороны - ред.) США, в новый период (после избрания нового президента США - ред.) уровень напряженности между Тегераном и США обязательно вырастет, а политика диалога и (обмена - ред.) сообщениями о переговорах с США обязательно будет иметь противоположный эффект, что обусловит увеличение давления США на Тегеран", - сказал Модаббер. По его словам, "никакой разницы в подходах Трампа и Харрис к Ирану не произойдет". Он подчеркнул, что новое правительство в Иране построило свою внешнюю политику, принимая во внимание сотрудничество с ЕС и США, и декларировало этот подход на недавних заседаниях ГА ООН в Нью-Йорке, однако Вашингтон и Евротройка не изменили своего подхода к Тегерану. Более того, продолжает эксперт, политика Евротройки стала более враждебной по отношению к Ирану, а США в течение нескольких месяцев работы нового иранского правительства, объявившего о намерении сотрудничать с Западом, наложили на Иран строжайшие санкции. Модаббер отметил, что перспективы подписания нового соглашения между Тегераном и Вашингтоном - вне зависимости от того, придет ли к власти в последнем правительство демократов или республиканцев - не существует. Он подчеркнул, что любого рода послания нового иранского правительства о сближении с Западом были отрицательно встречены США и напомнил, что американская сторона поддержала Израиль, когда тот совершил атаку на Иран, что говорит об отсутствии разницы между демократами и республиканцами в вопросе антииранского характера политики США. Эксперт утверждает, что всякий раз, когда Тегеран передавал Вашингтону и Западу в целом послание, касающееся проведения переговоров, подход США к Ирану становился более жестким и враждебным, и наоборот, каждый раз, когда Тегеран начинал говорить о своей мощи и увеличении своего военного потенциала, Вашингтон отступал. "Если Тегеран... продолжит путь (обмена - ред.) сообщениями с США о переговорах, антииранская политика США усилится. Однако если Иран расширит подход, (заключающийся в - ред.) увеличении мощи, синергии и сближении с такими партнерами и друзьями, как Россия, сотрудничества в таких организациях, как БРИКС, то США будут двигаться в направлении диалога", - заключил Модаббер. Армия Израиля ранее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.

https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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иран

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в мире, сша, иран, тегеран (город), камала харрис, дональд трамп, евросоюз, оон, брикс, выборы президента сша — 2024