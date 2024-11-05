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Стали известны детали планов Киева по захвату Запорожской и Курской АЭС - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 05.11.2024 (обновлено: 15:24 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/aes-1981948476.html
Стали известны детали планов Киева по захвату Запорожской и Курской АЭС
Стали известны детали планов Киева по захвату Запорожской и Курской АЭС - РИА Новости, 05.11.2024
Стали известны детали планов Киева по захвату Запорожской и Курской АЭС
Украинские военные планировали захватить Курскую и Запорожскую АЭС, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:55
2024-11-05T15:24
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
курская аэс
россия
украина
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинские военные планировали захватить Курскую и Запорожскую АЭС, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции", — отметил он.Военачальник уточнил, что Минобороны получило доклад украинской Госслужбы по ЧС, согласно которому при аварии на станции радиоактивному заражению якобы подверглась бы только территория России. ВСУ учитывали этот документ при планировании операции.Вместе с тем, отметил генерал, с большей долей вероятности ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию."С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС", — сказал Кириллов.В материалах брифинга показали карту планировавшихся действий ВСУ.Так, украинское командование планировало использовать для захвата АЭС: "Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", — сказал Кириллов.В этой операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Также планировалось задействовать РСЗО HIMARS и ударные беспилотники.Согласно документам к брифингу Кириллова, операция должна была начаться 11 октября. На этот день группе сил специальных операций "Юг" ВСУ поставили задачу совершить марш в направлении населенного пункта Капулиевка, группе "Альфа" — выдвинуться в район Никополя, группе "Браво" — в район Ильинки, артиллерийским дивизионам — развернуть огневые позиции в районах Приднепровки и Новокиевки."Двенадцатого октября подразделениям ССО форсировать реку Днепр и выдвинуться к ЗАЭС. &lt;...&gt; Провести развертывание в месте сбора, оценить обстановку и проникнуть на объект с целью захвата пункта ЗАЭС", — говорится в тексте слайда "Специальная операция "Короткое замыкание".Кириллов отметил, что киевский режим не смог захватить станцию благодаря упреждающим действиям российских военных. При этом он подчеркнул, что, по имеющейся у Минобороны информации, ВСУ не отказывались от планов захвата российских объектов ядерной энергетики.
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html
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игорь кириллов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, курская аэс, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Курская АЭС, Россия, Украина

Стали известны детали планов Киева по захвату Запорожской и Курской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинские военные планировали захватить Курскую и Запорожскую АЭС, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции", — отметил он.
© Минобороны РФНесостоявшийся план захвата украинскими бандформированиями Курской АЭС
Несостоявшийся план захвата украинскими бандформированиями Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Минобороны РФ
Несостоявшийся план захвата украинскими бандформированиями Курской АЭС
Военачальник уточнил, что Минобороны получило доклад украинской Госслужбы по ЧС, согласно которому при аварии на станции радиоактивному заражению якобы подверглась бы только территория России. ВСУ учитывали этот документ при планировании операции.
Вместе с тем, отметил генерал, с большей долей вероятности ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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"С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС", — сказал Кириллов.
В материалах брифинга показали карту планировавшихся действий ВСУ.
Так, украинское командование планировало использовать для захвата АЭС:
  • 20 тысяч военных;
  • 27 танков;
  • 50 единиц бронетехники;
  • 30 единиц ствольной артиллерии;
  • пять РСЗО.
«
"Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", — сказал Кириллов.
В этой операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Также планировалось задействовать РСЗО HIMARS и ударные беспилотники.
© Минобороны РФПопытки захвата Запорожской АЭС украинскими десантными подразделениями
Попытки захвата Запорожской АЭС украинскими десантными подразделениями - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Минобороны РФ
Попытки захвата Запорожской АЭС украинскими десантными подразделениями
Согласно документам к брифингу Кириллова, операция должна была начаться 11 октября. На этот день группе сил специальных операций "Юг" ВСУ поставили задачу совершить марш в направлении населенного пункта Капулиевка, группе "Альфа" — выдвинуться в район Никополя, группе "Браво" — в район Ильинки, артиллерийским дивизионам — развернуть огневые позиции в районах Приднепровки и Новокиевки.
«
"Двенадцатого октября подразделениям ССО форсировать реку Днепр и выдвинуться к ЗАЭС. <...> Провести развертывание в месте сбора, оценить обстановку и проникнуть на объект с целью захвата пункта ЗАЭС", — говорится в тексте слайда "Специальная операция "Короткое замыкание".
Кириллов отметил, что киевский режим не смог захватить станцию благодаря упреждающим действиям российских военных.
При этом он подчеркнул, что, по имеющейся у Минобороны информации, ВСУ не отказывались от планов захвата российских объектов ядерной энергетики.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСКурская АЭСРоссияУкраина
 
 
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