https://ria.ru/20241105/aes-1981917757.html

Минобороны раскрыло детали плана Киева по захвату Курской АЭС

Минобороны раскрыло детали плана Киева по захвату Курской АЭС - РИА Новости, 05.11.2024

Минобороны раскрыло детали плана Киева по захвату Курской АЭС

Киев хотел захватить Курскую АЭС силами 20 тысяч военных, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:23

2024-11-05T13:23

2024-11-05T13:28

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

курская аэс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361090_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_567618ac004a5147eb61b0403858fe1b.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев хотел захватить Курскую АЭС силами 20 тысяч военных, сообщило министерство обороны РФ.О планах Украины по захвату атомной станции рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В материалах брифинга были показаны карта планировавшихся действий ВСУ и названы силы и средства для этой операции: 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20241105/minoborony-1981912178.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, вооруженные силы украины, курская аэс, в мире