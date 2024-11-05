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Минобороны раскрыло детали плана Киева по захвату Курской АЭС
Минобороны раскрыло детали плана Киева по захвату Курской АЭС - РИА Новости, 05.11.2024
Минобороны раскрыло детали плана Киева по захвату Курской АЭС
Киев хотел захватить Курскую АЭС силами 20 тысяч военных, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:23
2024-11-05T13:23
2024-11-05T13:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев хотел захватить Курскую АЭС силами 20 тысяч военных, сообщило министерство обороны РФ.О планах Украины по захвату атомной станции рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В материалах брифинга были показаны карта планировавшихся действий ВСУ и названы силы и средства для этой операции: 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981912178.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины, курская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, В мире
Минобороны раскрыло детали плана Киева по захвату Курской АЭС
Минобороны: в захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч военных ВСУ