Рейтинг@Mail.ru
Тридцать электрозаправочных станций запустят в Адыгее к концу ноября - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
19:37 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/adygeya-1982021263.html
Тридцать электрозаправочных станций запустят в Адыгее к концу ноября
Тридцать электрозаправочных станций запустят в Адыгее к концу ноября - РИА Новости, 05.11.2024
Тридцать электрозаправочных станций запустят в Адыгее к концу ноября
В Адыгее к концу ноября запустят в работу 30 зарядных станций для электромобилей, они будут расположены в разных районах региона, включая туристическую зону,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:37
2024-11-05T19:37
республика адыгея
майкоп
тахтамукайский район
адыгейск
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149094/64/1490946479_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_0e56b74ef5a6d4abf069aa3db09d01ec.jpg
МАЙКОП, 5 ноя – РИА Новости. В Адыгее к концу ноября запустят в работу 30 зарядных станций для электромобилей, они будут расположены в разных районах региона, включая туристическую зону, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В регионе до конца ноября в работу запустят 30 зарядных станций. Это будут точки быстрой зарядки следующего поколения мощностью около 22 кВт, способные сократить время подзарядки до 40 минут", - отмечается в релизе. У каждой станции будет организовано от двух до четырех машиномест. "При выборе места размещения мы учитывали техническую доступность и удобство для автомобилистов. Станции будут практически в каждом районе, со всех въездов на территорию республики", – сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Зарядные станции будут работать возле торгового центра по улице Депутатской в Майкопе, у придорожного кафе возле аула Тугургой, у комплекса дорожного сервиса возле аула Пчегатлукай, несколько станций установлены на территории Тахтамукайского района, в том числе возле поселка Энем, Адыгейска. "И, конечно, предусмотрен ряд зарядных станций в туристической зоне Майкопского района", – добавил Кумпилов. По его словам, власти выплатят инвесторам компенсацию на реализацию инвестпроектов. Общая сумма субсидии составила 82,8 миллиона рублей. По условиям соглашений инвесторы в течение пяти лет будут нести ответственность за бесперебойное функционирование станций.
https://ria.ru/20241028/stroitelstvo-1980497556.html
https://ria.ru/20241015/adygeya-1978212141.html
майкоп
тахтамукайский район
адыгейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149094/64/1490946479_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ce85406f4fca4b2c0ba4dec7a8f9b9a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майкоп, тахтамукайский район, адыгейск, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Майкоп, Тахтамукайский район, Адыгейск, Мурат Кумпилов

Тридцать электрозаправочных станций запустят в Адыгее к концу ноября

© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Fotolia / Arestov Andrew
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Читать ria.ru в
Дзен
МАЙКОП, 5 ноя – РИА Новости. В Адыгее к концу ноября запустят в работу 30 зарядных станций для электромобилей, они будут расположены в разных районах региона, включая туристическую зону, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В регионе до конца ноября в работу запустят 30 зарядных станций. Это будут точки быстрой зарядки следующего поколения мощностью около 22 кВт, способные сократить время подзарядки до 40 минут", - отмечается в релизе.
В адыгейских селах и аулах началось строительство новых амбулаторий - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В адыгейских селах и аулах началось строительство новых амбулаторий
28 октября, 13:45
У каждой станции будет организовано от двух до четырех машиномест.
"При выборе места размещения мы учитывали техническую доступность и удобство для автомобилистов. Станции будут практически в каждом районе, со всех въездов на территорию республики", – сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Зарядные станции будут работать возле торгового центра по улице Депутатской в Майкопе, у придорожного кафе возле аула Тугургой, у комплекса дорожного сервиса возле аула Пчегатлукай, несколько станций установлены на территории Тахтамукайского района, в том числе возле поселка Энем, Адыгейска.
"И, конечно, предусмотрен ряд зарядных станций в туристической зоне Майкопского района", – добавил Кумпилов.
По его словам, власти выплатят инвесторам компенсацию на реализацию инвестпроектов. Общая сумма субсидии составила 82,8 миллиона рублей. По условиям соглашений инвесторы в течение пяти лет будут нести ответственность за бесперебойное функционирование станций.
В Адыгее газифицировали самый отдаленный горный поселок Гузерипль - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Адыгее газифицировали самый отдаленный горный поселок Гузерипль
15 октября, 18:32
 
Республика АдыгеяМайкопТахтамукайский районАдыгейскМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала