https://ria.ru/20241105/adygeya-1982021263.html

Тридцать электрозаправочных станций запустят в Адыгее к концу ноября

Тридцать электрозаправочных станций запустят в Адыгее к концу ноября - РИА Новости, 05.11.2024

Тридцать электрозаправочных станций запустят в Адыгее к концу ноября

В Адыгее к концу ноября запустят в работу 30 зарядных станций для электромобилей, они будут расположены в разных районах региона, включая туристическую зону,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:37

2024-11-05T19:37

2024-11-05T19:37

республика адыгея

майкоп

тахтамукайский район

адыгейск

мурат кумпилов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149094/64/1490946479_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_0e56b74ef5a6d4abf069aa3db09d01ec.jpg

МАЙКОП, 5 ноя – РИА Новости. В Адыгее к концу ноября запустят в работу 30 зарядных станций для электромобилей, они будут расположены в разных районах региона, включая туристическую зону, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В регионе до конца ноября в работу запустят 30 зарядных станций. Это будут точки быстрой зарядки следующего поколения мощностью около 22 кВт, способные сократить время подзарядки до 40 минут", - отмечается в релизе. У каждой станции будет организовано от двух до четырех машиномест. "При выборе места размещения мы учитывали техническую доступность и удобство для автомобилистов. Станции будут практически в каждом районе, со всех въездов на территорию республики", – сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Зарядные станции будут работать возле торгового центра по улице Депутатской в Майкопе, у придорожного кафе возле аула Тугургой, у комплекса дорожного сервиса возле аула Пчегатлукай, несколько станций установлены на территории Тахтамукайского района, в том числе возле поселка Энем, Адыгейска. "И, конечно, предусмотрен ряд зарядных станций в туристической зоне Майкопского района", – добавил Кумпилов. По его словам, власти выплатят инвесторам компенсацию на реализацию инвестпроектов. Общая сумма субсидии составила 82,8 миллиона рублей. По условиям соглашений инвесторы в течение пяти лет будут нести ответственность за бесперебойное функционирование станций.

https://ria.ru/20241028/stroitelstvo-1980497556.html

https://ria.ru/20241015/adygeya-1978212141.html

майкоп

тахтамукайский район

адыгейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

майкоп, тахтамукайский район, адыгейск, мурат кумпилов