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В России представят альфа-версию православного мессенджера "Зосима"
В России представят альфа-версию православного мессенджера "Зосима" - РИА Новости, 04.11.2024
В России представят альфа-версию православного мессенджера "Зосима"
Альфа-версия православного мессенджера "Зосима", которую разрабатывает фонд "Иннотех XXI", будет представлена в Ярославле 13 ноября, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T07:14
2024-11-04T07:14
2024-11-04T07:14
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Альфа-версия православного мессенджера "Зосима", которую разрабатывает фонд "Иннотех XXI", будет представлена в Ярославле 13 ноября, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов. "Тринадцатого ноября мы будем делать презентацию альфа-версии проекта", – сообщил Агапов. Ранее Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта "Спаси и сохрани" разработан православный мессенджер, аналогичный мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), под названием "Зосима" – в честь святого. Предполагается, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями. Пользоваться приложением, по его словам, со временем смогут все желающие, и оно станет доступно для скачивания на основных мобильных платформах.
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россия, алексей агапов, whatsapp inc., общество, технологии
Религия, Россия, Алексей Агапов, WhatsApp Inc., Общество, Технологии
В России представят альфа-версию православного мессенджера "Зосима"
Альфа-версию православного российского мессенджера "Зосима" представят 13 ноября