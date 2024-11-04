https://ria.ru/20241104/zosima-1981756767.html

В России представят альфа-версию православного мессенджера "Зосима"

В России представят альфа-версию православного мессенджера "Зосима" - РИА Новости, 04.11.2024

В России представят альфа-версию православного мессенджера "Зосима"

Альфа-версия православного мессенджера "Зосима", которую разрабатывает фонд "Иннотех XXI", будет представлена в Ярославле 13 ноября, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:14

2024-11-04T07:14

2024-11-04T07:14

религия

россия

алексей агапов

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Альфа-версия православного мессенджера "Зосима", которую разрабатывает фонд "Иннотех XXI", будет представлена в Ярославле 13 ноября, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов. "Тринадцатого ноября мы будем делать презентацию альфа-версии проекта", – сообщил Агапов. Ранее Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта "Спаси и сохрани" разработан православный мессенджер, аналогичный мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), под названием "Зосима" – в честь святого. Предполагается, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями. Пользоваться приложением, по его словам, со временем смогут все желающие, и оно станет доступно для скачивания на основных мобильных платформах.

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россия, алексей агапов, whatsapp inc., общество, технологии