https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html
"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский
"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 04.11.2024
"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский
Владимир Зеленский публично возмущается отказом Польши сбивать российские ракеты, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:27
2024-11-04T16:27
2024-11-04T22:35
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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польша
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радослав сикорский
сергей лавров
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский публично возмущается отказом Польши сбивать российские ракеты, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима фактически публично жалуется, что Украина не получает от Запада средства ПВО, которые ей были обещаны. Кроме того, Зеленский сейчас вовлечен в ожесточенный спор с Польшей из-за того, что Варшава также отказывается предоставлять ВСУ истребители МиГ-29.В прошлую пятницу глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил отказ нарастить военную помощь Украине ограниченными возможностями страны.Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того, он пожаловался на то, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский
Меркурис: Зеленский пришел в ярость из-за отказа Польши сбивать ракеты РФ