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"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 04.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 04.11.2024 (обновлено: 22:35 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html
"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский
"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 04.11.2024
"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский
Владимир Зеленский публично возмущается отказом Польши сбивать российские ракеты, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:27
2024-11-04T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
польша
варшава
радослав сикорский
сергей лавров
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский публично возмущается отказом Польши сбивать российские ракеты, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима фактически публично жалуется, что Украина не получает от Запада средства ПВО, которые ей были обещаны. Кроме того, Зеленский сейчас вовлечен в ожесточенный спор с Польшей из-за того, что Варшава также отказывается предоставлять ВСУ истребители МиГ-29.В прошлую пятницу глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил отказ нарастить военную помощь Украине ограниченными возможностями страны.Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того, он пожаловался на то, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241104/odessa-1981798615.html
https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html
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в мире, владимир зеленский, украина, польша, варшава, радослав сикорский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Польша, Варшава, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, МиГ-29
"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский

Меркурис: Зеленский пришел в ярость из-за отказа Польши сбивать ракеты РФ

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский публично возмущается отказом Польши сбивать российские ракеты, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины", — отметил он.
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По словам эксперта, глава киевского режима фактически публично жалуется, что Украина не получает от Запада средства ПВО, которые ей были обещаны. Кроме того, Зеленский сейчас вовлечен в ожесточенный спор с Польшей из-за того, что Варшава также отказывается предоставлять ВСУ истребители МиГ-29.
В прошлую пятницу глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил отказ нарастить военную помощь Украине ограниченными возможностями страны.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того, он пожаловался на то, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаПольшаВаршаваРадослав СикорскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОМиГ-29
 
 
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