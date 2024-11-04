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Зеленскому не спрятаться от гнева украинцев, заявили в Крыму - РИА Новости, 04.11.2024
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14:35 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981795107.html
Зеленскому не спрятаться от гнева украинцев, заявили в Крыму
Зеленскому не спрятаться от гнева украинцев, заявили в Крыму - РИА Новости, 04.11.2024
Зеленскому не спрятаться от гнева украинцев, заявили в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев, так как крушение прозападной... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:35
2024-11-04T14:35
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев, так как крушение прозападной власти на Украине неизбежно. "Личная судьба Зеленского нас не должна заботить. Пусть сам о себе позаботится. Трудно представить, где бы он мог спрятаться от гнева бывших граждан бывшей Украины, которые обязательно захотят справедливого возмездия. Но это точно не наша забота - как он там будет спасаться", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, крушение прозападной власти на территории Украины неизбежно, и чтобы не возник политико-правовой и управленческий вакуум, надо создавать структуры, которые придут к власти на подконтрольных киевскому режиму территориях после их освобождения. "Безусловно, выстраивать мирную жизнь на этой территории должна будет Россия, но делать это лучше с опорой на местные кадры - из тех, кто не принял государственного переворота, кто оказался в политической эмиграции или был вынужден уйти в подполье", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981737308.html
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украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, В мире
Зеленскому не спрятаться от гнева украинцев, заявили в Крыму

Глава крымского парламента заявил, что Зеленскому не спрятаться от возмездия

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимиру Зеленскому не спрятаться от гнева и возмездия украинцев, так как крушение прозападной власти на Украине неизбежно.
"Личная судьба Зеленского нас не должна заботить. Пусть сам о себе позаботится. Трудно представить, где бы он мог спрятаться от гнева бывших граждан бывшей Украины, которые обязательно захотят справедливого возмездия. Но это точно не наша забота - как он там будет спасаться", - сказал Константинов РИА Новости.
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По его мнению, крушение прозападной власти на территории Украины неизбежно, и чтобы не возник политико-правовой и управленческий вакуум, надо создавать структуры, которые придут к власти на подконтрольных киевскому режиму территориях после их освобождения.
"Безусловно, выстраивать мирную жизнь на этой территории должна будет Россия, но делать это лучше с опорой на местные кадры - из тех, кто не принял государственного переворота, кто оказался в политической эмиграции или был вынужден уйти в подполье", - сказал глава парламента.
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