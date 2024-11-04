https://ria.ru/20241104/vybory-1981807968.html
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования - РИА Новости, 04.11.2024
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования
Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:16
2024-11-04T16:16
2024-11-04T16:16
политика
василий голубев
владимир путин
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_0:0:3534:1988_1920x0_80_0_0_3c7b37271febe5e88f165a1dfa271105.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома. "Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за внимание. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html
https://ria.ru/20241104/golubev-1981788424.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3cb544446b09bc33bc96a3d4f95d0c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, василий голубев, владимир путин, ростовская область
Политика, Василий Голубев, Владимир Путин, Ростовская область
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования
Избирком: выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома.
"Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев
сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину
и правительству РФ за внимание.
Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.