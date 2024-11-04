https://ria.ru/20241104/vybory-1981807968.html

Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования

Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования - РИА Новости, 04.11.2024

Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования

Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:16

2024-11-04T16:16

2024-11-04T16:16

политика

василий голубев

владимир путин

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома. "Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за внимание. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, василий голубев, владимир путин, ростовская область