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Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования - РИА Новости, 04.11.2024
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16:16 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/vybory-1981807968.html
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования - РИА Новости, 04.11.2024
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования
Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:16
2024-11-04T16:16
политика
василий голубев
владимир путин
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома. "Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за внимание. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html
https://ria.ru/20241104/golubev-1981788424.html
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политика, василий голубев, владимир путин, ростовская область
Политика, Василий Голубев, Владимир Путин, Ростовская область
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в Единый день голосования

Избирком: выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома.
"Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025-го года в Единый день голосования", - говорится в сообщении.
Женщина голосует на избирательном участке № 153 в школе № 12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Единый день голосования
8 сентября, 17:48
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за внимание.
Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост
Вчера, 13:35
 
ПолитикаВасилий ГолубевВладимир ПутинРостовская область
 
 
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